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Türkiye Off-Road Şampiyonası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Sinop'ta düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda, 5. ayak yarışlarının ilk etabı sona erdi.

09.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:18Türkiye Off-Road Şampiyonası
Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 'ta düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda, 5. ayak yarışlarının ilk etabı sona erdi.

Akliman mevkisinde oluşturulan "Yalçın Öztaban" parkurunda gerçekleştirilen yarışmaya, 22 takımdan 44 sporcu katıldı.
İki gün sürecek yarışmaların ilk gününde sporcular ormanlık alanda oluşturulan 8 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Yarışmanın ilk gününde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ikilisi birinci, Şehmuz Oğuz-Selman Aymar ekibi ikinci oldu. Melis Akgöz-Cengiz Çelik ikilisi de üçüncü sırayı aldı.
Şampiyonanın ikinci gününde yarışlar yarın Bostancılı mevkisinde oluşturulan parkurda gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Sinop, Spor

Kaynak: AA

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