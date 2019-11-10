Türkiye
Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Sinop
'ta düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, sona erdi.
Şampiyonanın ikinci gününde sporcular Bostancılı mevkisinde oluşturulan "Atam izindeyiz" seyirci parkurunda dereceye girebilmek için mücadele etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlar sırasında devrilen bazı araçlar, görevlilerin yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Yarışma sonucunda genel klasmanda, Orhan Sakarya-Engin Öztürk ikilisi birinci olurken, ikinciliği Guiseppe Agazzi-Oytun Albayrak ikilisi, üçüncülüğü ise Kenan Özsoy-Harun Deynek elde etti.
Dereceye girenlere ödülleri İskele Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi.