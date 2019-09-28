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Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları start aldı

- Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları start aldıKARABÜK - Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları Karabük'te start aldı.

28.09.2019 17:42
- Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları start aldı
KARABÜK - Karabük- Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları Karabük'te start aldı.
Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy Köyü mevkinde 2 gün sürecek olan Off-Road Türkiye Şampiyonası 100. Yıl Mahallesi'nde verilen startla başladı. Şampiyona yarışlarına Türkiye'nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcu katıldı. Mukavemet yarışlarının birinci gününde 3 etap boyunca 47.4 kilometrelik parkurda sürücüler kıyasıya mücadele etti. Pilotlar parkurda dereceye girebilmek için tehlikeli parkurları başarı ile tamamlamaya çalıştı. Şampiyona, yarın özel seyirci parkuruyla sona erecek.
Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları start aldı

Safranbolu, Karabük, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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