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Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Etabı Sinop'ta başladı

- Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Etabı Sinop'ta başladıSİNOP - 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak Yarışı, Sinop Off-Road Kulübü organizatörlüğünde Sinop'un Hamsilos Tabiat Parkı alanında başladı.

09.11.2019 19:41 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:44
- Off-Road Şampiyonası 5. Etabı 'ta başladı
SİNOP - 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak Yarışı, Sinop Off-Road Kulübü organizatörlüğünde Sinop'un Hamsilos Tabiat Parkı alanında başladı.
İki gün sürecek olan 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk günü, Yalçın Öztaban Orman Etabı ile start aldı. Yaklaşık 50 ekip ve 25 Off-road aracı, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışa katılanlar arasında 2016 yılında şampiyon olan Türkiye'nin ilk kadın Off-road pilotu İlayda Hancı Korkut da bulundu. Eski şampiyon İlayda yaptığı konuşmada, "18 yaşımdan beri bu sporla profesyonel olarak uğraşıyorum. 2013 yılında Karadeniz Off-Road Şampiyonası ile başladım, sınıf 2'de birincilik kazandım, 2016 yılında Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sınıf 1 klasmanında birinci oldum. Türkiye'de 1 klasmanda şampiyon olmuş tek kadın pilot benim" dedi.
2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Etabı hakkında bilgi veren İlayda, "2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayağı şu an Sinop'ta gerçekleşiyor. İlk gün orman etabıyla başladı. Bizim için ilk etabımız problemli geçti, direksiyonumuz gitti ve etabın yarısını direksiyonsuz şekilde zorla bitirdik. Bu da beni çok yordu, kadınlığın fiziksel olarak zorluğunu yaşıyorum. Ama etabı bitirdik, şu anda gayet iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
10 Kasım Pazar günü 'Atam İzindeyiz Seyirci Etabı' olacağını belirten İlayda Hancı Korkut, "Yalçın Öztaban Orman Etabı 3 etap, yarınki yarış ise 4 etaptan oluşuyor. Seyirciye yönelik bir etap, tüm seyircileri bekliyoruz" diye konuştu.
Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Etabı Sinop'ta başladı

Türkiye, Sinop, Spor

Kaynak: İHA


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