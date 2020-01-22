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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın bir ayağı Kızılcahamam'da yapılacak

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın bir ayağı 27-28 Haziran'da Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.

22.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:40Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın bir ayağı Kızılcahamam'da yapılacak
Off-Road Şampiyonası'nın bir ayağı 27-28 Haziran'da ilçesinde gerçekleştirilecek.
Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ve Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlıkları sürdürülüyor.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını söyledi.
Acar, "Adrenalini yüksek yarışlara değerli hemşehrilerimizi bekliyoruz. Hafta içi stresinden ve karmaşasından uzaklaşarak hem eğlenip hem de hoş vakit geçirmek isteyen tüm Kızılcahamamlıları bu organizasyonumuza davet ediyorum. Bu vesile ile geçmişten bugüne spora destek olan tüm hemşehrilerimize ve Kaymakamımız Can Aksoy'a teşekkür ederiz." dedi.

Kızılcahamam, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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