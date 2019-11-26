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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın finali Kahramanmaraş'ta yapılacak

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek final yarışlarıyla tamamlanacak.

26.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:10Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın finali Kahramanmaraş'ta yapılacak
2019 Off-Road Şampiyonası, 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek final yarışlarıyla tamamlanacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Kahramanlar Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü (KAROFF) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek 6. ayak organizasyonu, 29 Kasım-1 tarihlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek.
KAROFF Başkanı Sercan Özçimen, bir tesiste düzenlenen basın toplantısında, bu büyük organizasyona tüm yarışseverleri davet etti.
Kahramanmaraş'ın Türkiye Off-Road Şampiyonası takvimine dahil edildiğini belirten Özçimen, organizasyona 40 ekip ve 80 sporcunun katılacağını aktardı.
Yarışmada özenle hazırlanan, seyir keyfi yüksek, heyecanlı parkurlarda sporcuların mücadele edeceklerini anlatan Özçimen, şunları kaydetti:
"Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek 6. ayak yarışının ilk günü olan 29 Kasım günü ekipler, idari ve teknik kontrolleri gerçekleştirip '100. Yıl Kurtuluş' ismi verilen özel etapta antrenman yapacaklar. 30 Kasım'da Dünya Ralli Şampiyonası etaplarından esinlenerek hazırlanmış ve yüksek güvenlik önlemleri alınmış '100. Yıl Kurtuluş' etabında şampiyonluğa giden son puanlar için mücadele edecekler. 1 Aralık Pazar günü ise yarışmanın ana sponsorluğunu üstlenen ALPEDO ismini taşıyan özel seyirci etabında son düzlük geçilerek '2019 Türkiye Off-Road Şampiyonu' unvanı sahibini bulacak."
Özçimen, organizasyonun pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kupa töreniyle son bulacağını belirtti.

Kahramanmaraş, Türkiye, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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