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Türkiye Off-road şampiyonasına Karabük'ten ekip katılıyor

Adapazarı'nda 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışmasına Karabük'ten de bir ekip katılıyor.

18.10.2019 17:29Türkiye Off-road şampiyonasına Karabük'ten ekip katılıyor
Adapazarı'nda 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışmasına Karabük'ten de bir ekip katılıyor.

Adapazarı Korucukta gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışmasında Karabük'ü KARDOFF Kulübünden Mehmet Vurulmuş ve Mehmet Gözetleyen temsil edecek. 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 12: 30'da ve 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 11: 00'da başlayacak olan 2 günlük mücadele, Korucuk Mevkii Vakıfkent TOKİ İlköğretim Okulu arkasında yer alan offroad parkurundan gerçekleştirilecek.

Tecrübeli pilot Mehmet Vurulmuş, hedeflerinin 2 gün sürecek olan yarışlarda iyi derece yapmak olduğunu söyleyerek, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Şampiyonanın genel klasmanında ilk üç içinde hedefinde olduklarını kaydetti. - KARABÜK

Adapazarı, Türkiye, Karabük, Spor

Kaynak: İHA

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