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Türkiye Öğretmenler Kupası İç Anadolu Voleybol Turnuvası Kayseri'de başladı

Türkiye Öğretmenler Kupası İç Anadolu Voleybol Turnuvası 225 öğretmenin katılımıyla Kayseri'de başladı.

06.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:23 Türkiye Öğretmenler Kupası İç Anadolu Voleybol Turnuvası Kayseri'de başladı
Türkiye Öğretmenler Kupası İç Anadolu Voleybol Turnuvası 225 öğretmenin katılımıyla Kayseri'de başladı.

10 erkek 7 bayan takımının katıldığı turnuvaya 225 öğretmen katılıyor. İller arası müsabakalarda Melikgazi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kayseri'yi temsil edecek. Birinci olan takımlar 17-24 Aralık'ta Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci; "Türkiye Öğretmenler Kupası'nın Voleybol Şampiyonası'nın bölge bölümü Kayserimizde yapılıyor. Buradaki sonuçlarda başarılı olan takımlarımızı Ankara'ya göndereceğiz. Spor tabi 7'den 77'ye herkesin içerisinde olduğu, olması gerektiği bir alan. Asıl işimiz öğrenciler ama öğretmenler olarak bizim de sporun içerisinde olmamız gerekiyor. Bakanlığımızın organizasyonunda Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Müsabakalara katılan öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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