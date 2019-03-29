Türkiye
Okul Sporları Oryantiring Gençler Şampiyonası, Afyonkarahisar
'ın İhsaniye
ilçesinde yer alan tarihi Frig Vadisinde gerçekleştirildi.
Türkiye Oryantiring Federasyonu AS Başkanı Mehmet Genç
, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi gençlerin kendi bölgelerinde yarışmalara katıldığını söyledi.
Frig Vadisinde yapılan final yarışlarının ardından dereceye girecek gençlerin milli takıma seçileceğini dile getiren Genç, şöyle konuştu:
"Oryantiring bugün her yaşta ve her yerde yapılıyor. Şuanda buradaki yarışlarda Türkiye'nin her yerinde yaş kategorilerine bakılmaksızın yapılıyor. Çocuklarımızı artık elektronik ve masa başı ortamlardan kaldırmamız ve değişik yerleri görmelerini sağlamamız gerekiyor. Oryantirig sadece bir koşu ve harita bilgisi değildir. Bu ikisinin müşterek bir şekilde beraber yürütülmesidir. Yine, fiziksel ve zihinsel gücün bir araya getirdiği bir doğa sporudur."
"41 ilden 340'ın üzerinde sporcu"
Genç, oryantiringin doğa sporu olduğu için yaz ve kış aylarında rahatlıkça yapılabildiğini vurguladı.
Şampiyonanın Afyonkarahisar'ın tarihi Frig Vadisinde yapılmasının sporcular için keşfedilmemiş bir ortam olduğuna değinen Genç, "Bende bu tarihi mekanı ilk defa görüyorum ve çok güzel bir yer. Türkiye'nin ikinci bir Kapadokya
bölgesi. 17 yıllık bir süreç içerisinde ülkemizde oryantiring, okul bahçelerinde, kampüslerde, şehir merkezlerinde ve ormanlık alanlarda rahatlıkla yapılabiliyor. Bugünde buradaki finalde 41 ilden 340'ın üzerinde sporcu, milli takım forması için canla başla milli takım forması için yarışıyor." diye konuştu.
-"Frig vadisinde tarih, kültür ve doğa var"
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
da Türkiye Okul Sporları Gençler Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Tarihi Frig Vadisinin bugün farklı birgün yaşadığına dikkat çeken Tutulmaz, şunları kaydetti:
"Yavaş yavaş turizme adım attığımız İhsaniye ilçemizde, artık sporun da her türlü branşını da yapmaya başladık. Geçtiğimiz yılda Ultramaraton, Ultrabisiklet gibi benzeri yarışlara da ev sahipliği yaptık, bu yılda oryantiring şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Frig Vadisinde tarih, kültür ve doğa var. Hepsi de iç içe ve buradan herkesin faydalanmasını istiyoruz. Bunu gerek turizm gerekse de spor yönüyle vatandaşlarımızın faydalanmasını büyük yarar görüyoruz."
Final yarışında, Genç Erkekler A kategorisinde Ankara
Özel Eryaman Göksu Anadolu Lisesi
, B kategorisinde Ankara Başkent Üniversitesi
Özel Ayşe Abla Okulu, Genç Bayan A kategorisinde Balıkesir
Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve B kategorisinde de Ankara İncirli Şehit Furkan Yayla Lisesi birinci oldu.
Genç, Türkiye, Spor
Kaynak: AA