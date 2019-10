AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Birlik ve beraberlik ruhuyla inşallah Türkiye olarak bu süreçten başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz." dedi.Sarıeroğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.Şanlıurfa ve Mardin'de, sivillerin YPG/PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini belirten Sarıeroğlu, "Bir askerimizin de şehit haberini aldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." diye konuştu.Sarıeroğlu, harekatın önemine değinerek, şunları söyledi:"Terörün ne olduğu çok iyi biliyoruz ülke olarak. Bunun acısını 40 yıldır yaşıyoruz. Bölgemize huzur getirmek ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için, 82 milyon vatandaşımızın geleceğinden emin olarak hayatını sürdürmesi için başlatılan, bölgemizde oluşturulmaya çalışılan terörle ilgili yapılanlara karşı gerçekleştirilen bu harekatın inşallah başarıyla sonuçlanacağına, askerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) bu süreçten muzaffer olarak çıkacağına inanıyoruz. Nasıl Zeytin Dalı Harekatı'nda bir kahramanlık destanı yazdıysak, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda nasıl kahramanlık destanı yazdıysak yine milli birlik ve beraberlik ruhuyla inşallah Türkiye olarak bu süreçten başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. TSK mensubu tüm Mehmetçiklerimizi önce Allah'a emanet ediyoruz. Dualarımız onlarla, Rabbim onları muzaffer eylesin inşallah.""Güzel çalışmalar yapacağız"KADEM'in çok güzel bir hikaye yazdığını anlatan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:"KADEM'e yapacağı çalışmalarda destek olacağız. Güzel, yenilikçi, farklı, özgün projelerle güzel hikayeler yazıp güzel çalışmalar yapacağız. Hükümetimizin kadın konusu, en önemli gündem maddelerinin birisidir. Amasız-fakatsız, AK Parti iktidarının devrim niteliğinde çalışma yaptığı en temel alanlardan bir tanesidir kadın konusu."Sarıeroğlu, AK Parti'nin kadın konusundaki çalışmalarından bahsederken, sağlıktan eğitime, iş gücü piyasasından siyasete kadar her alanda hemcinslerine karşı teşvik edici güçlü çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getirdi."KADEM, önemli faaliyetler yürütüyor"Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TSK'nin, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm Mehmetçiklere kolaylıklar ve başarılar diledi.Harekatın en kısa sürede selametle sonuçlanmasını dileyen Demirtaş, "Harekat esnasında şehadete yürüyen kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.Demirtaş, gerçekleştirdikleri faaliyetler ve aldıkları sorumlulukla, kamunun en önemli paydaşlarından biri olan sivil toplum kuruluşlarının, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatın önemli aktörlerinden olduğunu belirterek, "KADEM de kurulduğu günden bugüne kadın hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi hususlarında, fevkalade önemli faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşlarımızın başında gelmektedir." ifadelerini kullandı."Güvenlik güçlerimizin muzaffer olması için hepimiz duacıyız"KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, derneklerinin 47. temsilciliğinin Adana'ya hayırlı olmasını temenni etti.Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bayraktar, "Sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için devletimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ordumuzun, askerimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin muzaffer olması için hepimiz duacıyız. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.Bayraktar, Adana'da açılan binalarıyla, derneklerinin daha da güçlü hale geldiğini belirterek, şöyle konuştu:"KADEM olarak bir metropolde sıkışıp kalmak değil, mesajımızın ete kemiğe bürünmüş bir şekilde kadınlarımızın yanında olmasını istiyoruz. Her ilimizin kendine has sorunlarını kaynağında tespit edip çözüm üretmek amacımız. Herhangi bir nedenle dara düşmüş bir kadının 'keşke' diye başlayan cümleler kurmasına gerek kalmadan ona ulaşabiliyorsak bu bize yeter. KADEM'in bugün 47 kapısı var ve hepsi tüm kadınlarımıza açık. KADEM bir tarafta söylem çalışmaları, araştırmalar, eğitimler, bir tarafta lobicilik ve saha projeleriyle çok yönlü çalışmalara imza atıyor. Türkiye'de toplam 47 temsilcilikte çalışmalarımıza devam ediyoruz.""Kadına şiddetin affedilecek hiçbir sebebi yok"Bayraktar, kadına şiddetin, dünyadaki tüm kadınların yaşadığı bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kadına şiddetin hoş görülecek, affedilecek hiçbir hafifletici sebebi yoktur. KADEM ailesi olarak 'hafifletici sebep' kavramını son derece onur kırıcı bulduğumuzu ve bunun külliyen karşısında olduğumuzu belirtmek isterim. Bir cinsin fiziksel güce dayalı tahakküm kurma çabasını ve kendinden zayıf olanı ikincilleştiren anlayışını ilkellikten başka hiçbir yere sığdıramayız. Şiddetle mücadelede her ne kadar güçlü kanunlarımız olsa da uygulamada pek çok aksaklık olduğunu görüyoruz. Yazılı ve yazısız kurallar sadece yaptırımlarla değil, aynı zamanda o kuralların gerekliliğine inanan, saygı duyan ve önemseyen vicdani gelişmişlikle uygulanabilir. Bu vicdan da ancak medeni değerlerimizden doğar. Bu değerlerimizin özümsenmesi, dilden dile anlatılan bir efsane yerine, gündelik pratik haline getirilmesi gerekir. Öyle sanıyorum ki bir masalı anlatırmışçasına, yüksek ahlaki değerlerle örülü geçmiş hayatları gıptayla anlatmanın pek bir etkisi olmuyor. Bunu bir MİT olmaktan çıkarıp, hayatımız haline getirmek bizim elimizde. Medeni değerlerimizin ihyası, kadınların maruz kaldığı insanlık suçlarını önlemede çözüm için en önemli hareket noktasıdır.""Siyasette kadınların seslerinin yükselmesi çok önemli"Birbirini tamamlayan bir erkek ve kadın anlayışına sahip olduklarının altını çizen Bayraktar, "Pek çok toplumda unutulan, pek çok sorunun kaynağında olan en basit ve temel gerçek şudur, kadınlar Allah karşısında tek başına hesap verecektir, dolayısıyla dünyadaki tüm sorumluluklarının en başında bir kuldur, yani kendi iradesiyle hareket etmesi gereken bir bireydir. Tüm insanlar gibi." diye konuştu.Bayraktar, kadınların siyasetteki yerine de değinerek, şu ifadeleri kullandı:"Siyasette kadınların seslerinin yükselmesi çok önemli. Çünkü kadınlar kendi politikalarını üretemezlerse, kendi hayatlarını ilgilendiren siyasi kararları alamazlarsa kadınların sorunları çözülemez, demokrasiden ve insan haklarından da bahsedilemez. Biz, kadınların siyaset arenasında kendi alanlarını, kendi bilgi ve deneyimlerini oluşturarak sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yeni bir söylemin imkanlar dahilinde olduğunun altını çiziyoruz. Kadının halen siyasetin nesnesi olması bizim için son derece üzücü. Kadınlar siyasete maruz kalmamalı, bilakis siyaseti üreten ve şekillendiren cümlelerin özneleri olmalılar. Çalışan, üreten, eğitim hakkını sonuna kadar kullanan kadınlarımız oldukça ülkemizin bekasından daha rahat bahsedebiliriz."Konuşmaların ardından, protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle KADEM Adana Temsilciğinin açılışı gerçekleştirildi.