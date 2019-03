Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu , " Türkiye olarak tarımsal hasılada Avrupa 'da 1'inci, dünyada 7'nciyiz. Bu tablo, geçmişte tarım arazilerimizi iyi kullandığımızı göstermesi açısından önem arz ediyor." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin 'e gelen Aksu, Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.Aksu, dünyanın ve teknolojinin hızla geliştiğini belirterek, Türkiye'nin de tarımdan saniyeye bu hıza ayak uydurmaya çalıştığını söyledi.Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni bir dönem başladığını dile getiren Aksu, bu sayede hizmetlerin daha iyi bir şekilde yürütüleceğini aktardı."Türkiye olarak tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nciyiz. Tarımsal toprak varlığı olarak dünyada 17'nci sıradayız. Bu tablo, geçmişte tarım arazilerimizi iyi kullandığımızı göstermesi açısından önem arz ediyor." diyen Aksu, bunun da yeterli olmadığını, daha iyiye ulaşmak için çok çalışacaklarını dile getirdi.Aksu, küçükbaş hayvan ve süt sığırı varlığında Avrupa Birliği 'nde 1'inci, büyükbaş hayvan varlığında da Fransa 'nın ardında 2'nci olunduğuna işaret ederek, "Her zaman daha ileriyi hedeflemiş bir millet olarak bugün bulunduğumuz yeri beğenecek miyiz? Elbette hayır. Her zaman daha iyiyi, her zaman en doğruyu hedefleyeceğiz." diye konuştu.Bakanlık olarak bitkisel ve hayvansal üretimin artması için önemli destekler sunduklarına işaret eden Aksu, şunları kaydetti:"Ülkemizde tarımsal desteğimiz yüzde 700 artışla, 1,7 milyar liradan, 14,5 milyar liraya yükselmiştir. Bunun sonucunda bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan, 21 milyon tona yaklaşmıştır. Kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona, tavuk eti üretimimiz yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla, 11,6 milyar adetten 19,3 milyar adede ulaşmıştır. Bitkisel ve hayvansal üretim miktarımızı daha da artırmak için bu yılın destek miktarını geçen seneye göre yüzde 11 arttırarak 16,1 milyar liraya çıkardık."Her zaman halkın emrinde olmayı sürdüreceklerini aktaran Aksu, Mardin'in bereketli topraklarının en kısa sürede suyla buluşacağını, yılda bir değil 3 ürün alınacağını sözlerine ekledi.Toplantıya, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya , AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç , AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman , Kızıltepe Belediye Başkan Adayı Şükrü Cevheroğlu da katıldı.