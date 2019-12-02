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'Türkiye önemli bir başarı kazandı'

Asgari ücret görüşmeleri başladı (2) GÖRÜŞME YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRDÜAsgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü.

02.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:16'Türkiye önemli bir başarı kazandı'

Asgari ücret görüşmeleri başladı (2)

GÖRÜŞME YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRDÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, ikinci toplantının 14 Aralık'ta Türk-İş'de, üçüncü toplantının ise 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleşeceğini söyledi. Irgat, diğer işçi konfederasyonları ile ortak çalışma başlattıklarını kaydederek, "Onlardan kendi çalışmalarını birlikte değerlendirip bir rakamla ortaya çıkacağız. İşsizlik bahane edilerek asgari ücret tespitinin aşağılarda belirlenmesi konusu kabul edilemez. Umuyorum ki, bu asgari ücret çalışanlarımızın beklentilerine cevap verebilecek şekilde sonuçlanacaktır" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, önceliklerinin mevcut istihdamının korunması ve ilerleyen sürelerde artırılması olduğunu söyleyerek, "2020-2021 hedeflerini dikkate almadan bizim için bir rakam söylemek çok mümkün değil" diye konuştu



Asgari Ücret, Türk İş, Güncel

Kaynak: DHA

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