Türkiye
Yelken Federasyonu tarafından Tuzla
'da düzenlenen Türkiye Optimist Takım Şampiyonası'nı Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü birinci olarak tamamladı.
Türkiye Yelken Federasyonu'ndan (TYF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde düzenlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TYF Başkanı Özlem Akdurak, birbirinden önemli başarılarla dolu bir hafta yaşadıklarını belirterek "Optimist Milli sporcularımızın başarısının ardından Laser Radial sınıfında gelen dünya şampiyonluğu ile bir kez daha gururlandık. Yelken sporunun gelişmesi ve daha büyük kitlelere ulaşabilmesi için bu başarılar büyük önem teşkil ediyor" dedi.
Şampiyonada mücadele eden tüm sporcuları, antrenörleri, kulüpleri ve görev yapan hakemleri tebrik ettiğini aktaran Akdurak, "Tuzla'da başarılı bir şampiyonayı geride bıraktık. Mücadele eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve görev yapan hakemlerimizi tebrik ediyorum. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Optimist Takım Şampiyonası'nda birinciliği Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü elde ederken ikinci Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ve üçüncü Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi oldu.
Bu sonuçlarla birlikte Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.