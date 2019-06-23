Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

Türkiye
14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası Kırıkkale
'de düzenlendi. Keskin
ilçesi Köprü köyde düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 640 sporcu katıldı.
Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, burada yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.
Kırıkkale'de çok güzel iki gün geçirdiklerini belirten Akyüz, "Sporcular kentten güzel anılarla ayrılacaklar. Yavrularımız çok güzel mücadeleler ortaya koydu. Güzel bir şampiyona oldu. Madalya alan sporcularımızı kutluyorum. Organizasyon çok başarılıydı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Şampiyonada, 14 yaş altı kızlarda İnegöl
Belediye Spor Kulübü Gençlik Derneği birinci, Mersin
Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci, Ahmet Vefik Paşa
Cihan Spor Kulübü Derneği üçüncü, 14 yaş altı erkeklerde ise Çankaya
Oryantiring Gençlik ve Spor Kulübü Derneği birinci,Kuzey Oryantiring Spor Kulübü Derneği ikinci Mersin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ise üçüncü oldu.