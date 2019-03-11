Türkiye
Oryantring Şampiyonası 2'nci kademe ve 14 yaş altı oryantring yarışları Kahramanmaraş
'ta düzenlendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu
Belediyesinin destekleriyle Türkiye Oryantring Federasyonunca Kapıçam Ekstrem Spor Merkezi'nde önceki gün başlayan yarışmaya, 50 ilden 125 takımın 2 bin 150 sporcusu katıldı.
Yarışların ikinci etabı ise dün Kahramanmaraş Ortaokulu'ndan başladı.
Sporcular, kentin tarihi mekanlarının yer aldığı Çukuroba, Kanlıdere, Boğazkesen, Demirciler Çarşısı, Kapalı Çarşı, Trabzon
Caddesi ve Demokrasi Meydanı
güzergahlarında belirlenen hedefleri ellerindeki haritalar yardımı ile bularak yarışmayı tamamladılar.
Federasyon başkanı Hacer Akgüz, Atatürk
Medyanı'nda düzenlenen ödül töreninde, Kahramanmaraş'ın bu tür sporlar için çok uygun bir şehir olduğunu belirtti.
Şampiyonanın gerçekleşmesindeki desteklerinden dolayı ilgili kurumlara teşekkür eden Akyüz, "Burada iki gün geçirdik ve gördük ki Kahramanmaraş bu spor ve başka sporlar için de çok müsait bir yer. Bundan sonraki organizasyonlarımızda da yer alabilecek bir şehir." dedi.
Daha sonra şampiyonada dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.
Kahramanmaraş, Türkiye, Spor
Kaynak: AA