Türkiye, Otomotiv Üretiminin %85'ini İhraç Etti!

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2018 yılı Ocak-Kasım dönemi verilene göre, toplam üretimde 1 milyon 427 bin 157 adet rakamına ulaşan otomotiv sanayii, bu rakamın 1 milyon 219 bin 174 adedini ihraç etti. Bu dönemde toplam üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalırken, otomobil üretimi yüzde 10 azalarak 944 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında geçen yıla paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 5 oranında azalarak 810 bin 54 adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Kasım dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. İç pazarda yaşanan daralmaya karşılık 2018 yılında üretiminin yüzde 85'ini ihraç eden otomotiv sanayii, 11 aylık dönemde önemli bir ihracat performansı sergiledi. Toplam üretimde 1 milyon 427 bin 157 adet rakamına ulaşan otomotiv sanayii, bu rakamın 1 milyon 219 bin 174 adediniihraç etti. Toplam üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalırken, otomobil üretimi yüzde 10 azalarak 944 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 34 azalarak 561 bin 639 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 32 oranında daraldı ve 425 bin 478 adet olarak kayıtlara geçti.

Toplam ihracat 30 milyar dolara ulaştı!

Toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 219 bin 174 adet, otomobil ihracatı ise 810 bin 54 adet oldu. Otomotiv ihracatı paritedeki değişim ve artan katma değer sebebiyle dolar bazında yüzde 12 artarken, Euro bazında ise yüzde 6 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 29,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise 9,6 milyar Euro oldu.

OSD'nin açıkladığı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yüzde 3 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubundaki azalma da yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ağır ticari grubunda ise üretim yüzde 10 seviyesinde arttı. 2018 yılı Ocak-Kasım dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 39, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 27 azaldı. Ağır ticari araç grubunda kısıtlı seviyede kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti.

"Vergi indirimleri sektörün çarklarını tekrar döndürdü"

ÖTV ve KDV indirimlerinin otomotivde üretim çarklarını tekrar döndürdüğüne dikkat çeken OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Vergi indirimleriyle sektörümüzün desteklenmediği bir senaryoda pek çok açıdan sıkıntı verici sonuçlarla karşılaşabilirdik. Devletimizin açık desteğiyle uygulanan vergi indirimleriyle birlikte devreye alınan özel kampanyalar hem showroomlardaki hareketliliği hem satışları artırdı. Yaşanan bu artışlar, fabrikalarda üretimin devam etmesine destek oldu. Global anlamda çok ciddi bir ihracatçı konumunda bulunan ülkemiz otomotiv sanayii, 11 aylık dönemde ürettiğinin yüzde 85'ini de ihraç ederek yine önemli bir başarıya imza attı. Hem iç pazarda hem de üretimde yaşanan olumlu gelişmelerin Aralık ayı sonuçlarına da etki edeceğine de gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı.