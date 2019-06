Türkiye - Özbekistan: 2-0

STAT: Alanya Bahçeşehir

HAKEMLER: Srdjan Jovanovic (xxx), Uros Stojkovic (xxx), Milan Mihajlovic (xxx) (Sırbistan)

TÜRKİYE: Sinan Bolat (xxx) - Zeki Çelik (xxxx), Merih Demiral (xxx), Çağlar Söyüncü (xxx), Emre Taşdemir (xxx), Dorukhan Toköz (xxx) (Dk. 82 Deniz Türüç), Oğuzhan Özyakup (xxx) (Dk. 65 Abdulkadir Ömür xxx), Efecan Karaca (xxx) (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner xx), İrfan Can Kahveci (xxx) (Dk. 90 Emre Belözoğlu), Enes Ünal (xxx) (Dk. 65 Ozan Tufan xxx), Yunus Mallı (xxx) (Dk. 46 Kenan Karaman xxx)

ÖZBEKİSTAN: Suyunov (xxx) - Khoshimov (xxx), İsmailov (xxx), Krimets (xxx), Sayfiev (xxx), Akhmedov (xxx), Hamrobekov (xxx), Musaev (xxx) (Dk. 58 Urunov xx), Ruziev (xxx) (Dk. 70 İbragimov xx), Masharipov (xxx), Shomurodov (xxx) (Dk. 70 Abdukholikov xxx)

GOLLER: Dk. 16 ve Dk. 57 Zeki Çelik (Türkiye)

SARI KARTLAR: Dorukhan (Türkiye)

Türkiye A Milli Takımı, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde Özbekistan ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

7'nci dakikada Yunus Mallı'nın pasında altı pas içerisinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Suyunov topu kornere tokatladı.

11'inci dakikada sağdan gelişen Özbekistan kontratağında Fozil Musayev hızla rakip sahaya sokuldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Musayev sert vurdu, ancak top az farkla auta gitti.

16'ncı dakikada taç çizgisinde Musayev'in müdahalesinde Enes Ünal yerde kaldı. Maçın hakemi Srdjan Jovanovic'in serbest vuruşu göstermesi üzerine topun başına geçen İrfan Can Kahveci, topu kale önüne yükseltti. Ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Zeki Çelik'in kafa vuruşu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

28'inci dakikada Musayev, Oğuzhan'ın müdahalesi sonrasında yer kalınca Özbekistan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Akhmedov'un sert şutunda top kaleci Sinan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle sonlandı.

55'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında topla buluşan Enes gelişine sert vurdu. Kaleci Suyunov topu güçlükle kornere çeldi.

57'nci dakikada paslaşarak kullanılan kornerde Oğuzhan topu kale önüne gönderdi. Burada Kenan'ın kafa vuruşu kaleci Suyunov'dan döndü fakat topu takip eden Zeki'nin vuruşu ağları havalandırdı: 2-0.

68'inci dakikada Dorukhan Toköz ceza sahası dışından sert vurdu ancak top kaleci Suyunov'da kaldı.

74'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı Suyunov uzaklaştırdı.

76'ncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Abdülkadir Ömür sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

88'inci dakika Türkiye penaltı kazandı. Hızla rakip ceza sahasına giren Abdülkadir, Urunov'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin vuruşu kaleci Suyunov'da kaldı.

Karşılaşma A Millilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

Kaynak: DHA

- Antalya