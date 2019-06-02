Türkiye-Özbekistan maçı ilk 11'leri belli oldu

A Milli Takımımız, Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettikten sonra ikinci hazırlık maçında Özbekistan ile Alanya'da karşılaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Sinan, Zeki, Merih, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, İrfan Can, Oğuzhan, Efecan, Yunus, Enes
Özbekistan: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Farrux, Odiljon, Fozil, Odil,Quvandiq, Jaloliddin, Eldor
TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EURO 2020 öncesinde oynanan hazırlık maçında Türkiye, Özbekistan ile karşılaşıyor. 2 Haziran Pazar günü saat 21.00'da başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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