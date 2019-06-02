Türkiye-Özbekistan maçına doğru

Türkiye
ile yarın Alanya
ilçesinde hazırlık maçında karşılaşacak Özbekistan A Milli Futbol Takımı
, Antalya
'daki kamp çalışmalarını tamamladı. Özbekistan A Milli Futbol Takımı, Manavgat
İlçesindeki Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi'nde teknik direktör Hector Cuper
yönetiminde antrenmana çıktı.Antrenman öncesi Cuper, takımı orta sahada toplayarak kısa süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada pas ve gol çalışması yaptı. Antrenmana kadrodaki tüm futbolcular katıldı. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Türkiye-Özbekistan maçı yarın saat 21.00'de Alanya Bahçeşehir
Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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