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Türkiye Pakistanlaşma sürecine mi giriyor?

Türkiye Pakistanlaşma sürecine mi giriyor?

31.10.2019 07:52Türkiye Pakistanlaşma sürecine mi giriyor?
Türkiye 22 Ekim tarihinde imzaladığı Soçi Mutabakatı'nda belirtildiği şekilde, Tel Abyad ve Resulayn hattında 32 km derinlikte tesis edilecek "Güvenli Bölge" ile istediğini almış görünse de, Suriye'nin siyasi birliği konusunda Rusya ile aynı noktaya gelerek, rejiminin meşruluğunu kabul etmiş oldu.

Günün sonunda Esad yönetiminin meşruluğunun kabul edilmesi, başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile birlikte yürütülen Eğit-Donat faaliyetleri ile rejim değişimi için teşkil edilen silahlı grupları işlevsiz hale getirdi.
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Telabyad, Türkiye, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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