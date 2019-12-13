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Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci

Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi (ICAC) 78. genel kurul toplantısı, Avustralya'nın Brisbane kentinde gerçekleştirildi.

13.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:02Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci
Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi (ICAC) 78. genel kurul toplantısı, 'nın kentinde gerçekleştirildi. 'ye yıllık 27 milyar dolar döviz kazandıran, 2 milyon kişiye doğrudan istihdam sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ana ham maddesi pamukta, Türkiye'nin üretimde dünya altıncısı, ithalatta ise dünya beşincisi ülke konumunda olduğu belirtildi.

Pamuk ile ilgili dünya genelindeki gelişmelerin değerlendirildiği Uluslararası Pamuk İstişare Konseyinin (ICAC) 78. genel kurul toplantısı, 28 ülkenin yetkilileri ve 5. uluslararası organizasyonun temsilcileri Avustralya'nın Brisbane kentinde bir araya geldi. Türkiye'yi Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'ın aralarında bulunduğu bir heyet temsil etti.

Ana teması, "Global Liderlik; Pamuğun Sınırlarını Zorlamak" olan toplantının; pamuk üretim, tüketim, stok, ihracat, ithalat ve fiyatlar konusunda güncel bilgiler ve 2019-20 sezonu projeksiyonlarının konuşulduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Pamuk üretiminde ve doğal olarak pamuk kullanılan sektörlerde sürdürülebilirlik, pamuk için global mega trendler, bitki ıslahı, üretimde verimlilik ve yüksek kaliteyi sağlama, ilk aşamada Asya ve Afrika'da uygulanması planlanan toprak ve bitki sağlığı için geliştirilen aplikasyon ve sanal gerçeklik ile bitki eğitimi gibi konuları kapsayan birçok açık ve ara oturumlar gerçekleştirildi" dedi.

Pamukta dünya 6.'sıyız

Türkiye'nin pamuk üretiminde dünyada; Hindistan, Çin, ABD, Brezilya ve Pakistan'dan sonra altıncı sırada yer aldığına vurgu yapan Eskinazi, "Pamuk üretiminde büyük bir oyuncu olmamıza karşın 82 milyonluk iç piyasamızın ihtiyacını ve yıllık 27 milyar dolar ihracat yapan tekstil ve konfeksiyon sektörlerimizin ihtiyacını karşılayamıyor. Günümüzde yıllık 1.6 milyon ton pamuk ihtiyacımız var, ilerleyen süreçte 2 milyon tona ulaşacak pamuk ihtiyacımızı yerli üretimle karşılayacak şekilde üretimi ve üreticiyi desteklemeliyiz" diye konuştu.

Tüketicinin tercihlerinin üretimi şekillendirdiği bir sürece girildiğine vurgu yapan EİB Başkanı Eskinazi şunları söyledi:

"Müşteriler izlenebilirlik ve şeffaflık konularında markalar üzerindeki baskılarını gün geçtikçe arttırıyor. Tüketici, aldığı ürünlerin hikayelerini, ürünlerin orijinalliğini ve güvenilirliğini sorguluyor. Bu süreç her geçen gün daha da belirgin hale geliyor." - İZMİR

Avustralya, Brisbane, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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