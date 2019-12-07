Haberler » Güncel » Türkiye paralimpik atletizm milli takımı umre'ye gitti - Haber

Türkiye paralimpik atletizm milli takımı umre'ye gitti

Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı Umre'ye gittiİstanbul, (DHA)- HURSAD'ın (Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği), 3- 9 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği organizasyonla Paralimpik Milli takımı oyuncuları, Umre'ye gitti.

07.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:35
Paralimpik Milli Takımı 'ye gitti
İstanbul, (DHA)- HURSAD'ın (Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği), 3- 9 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği organizasyonla Paralimpik Milli takımı oyuncuları, Umre'ye gitti.
HURSAD'ın 3- 9 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği organizasyonla Umre'ye gidecek olan milli sporcular, İstanbul Havalimanı'na geldi. Aralarında Hamide Doğangün, Nurşah Usta, Zeynep Acet, Zübeyde Süpürgeci'nin de bulunduğu milli sporcular ile Antrenör Ömer Cantay'ın son hazırlıklarını tamamladı. Etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirten HURSAD Başkanı Diyaneddin Şahin, paralimpik oyuncularına üçlü çektirdi.
'KABE'Yİ GÖRÜNCE SPORDA BAŞARI İÇİN DUA EDECEĞİM'
Milli oyuncu Hamide Doğangün hayalinin gerçekleştiğini belirterek HURSAD'a teşekkür etti. Kabe'yi ilk gördüğünde ailesine ve spordaki başarı için dua edeceğini söyledi.
'BU MORAL TOKYO'DA BİZE MADALYA GETİRECEK'
Antrenör Ömer Cantay da Tokyo'daki olimpiyatlardan önce Umre'ye gitmenin takım için büyük moral olacağını ve oradan da madalya ile döneceklerini belirtti.
Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmiş ve 2019 yılında Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'inde altın ve gümüş, İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'inde bronz, Tunus Atletizm Grand Prix'inde 5 altın ve 3 gümüş, Akdeniz Oyunlarında Tarihimizde ilk defa altın madalya kazanmış ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı.
Türkiye paralimpik atletizm milli takımı umre'ye gitti

Atletizm, Türkiye, Umre, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:10 Silivri'de evinde baygın bulunan öğretmen hayatını kaybetti - Haber
23:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. yıl kutlamalarına katıldı - Haber
23:10 Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
23:10 Babasına yardıma giden zabıt katibi devrilen traktörün altında kalarak öldü - Haber
23:04 Alman Devlet Kanalı ARD önünde Atatürk protestosu - Haber
22:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
7.12.2019 23:16:41