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Türkiye Paten Festivali

Türkiye Paten Festivali Trabzon'da yapıldı.

24.08.2019 17:50 Türkiye Paten Festivali
Türkiye Paten Festivali Trabzon'da yapıldı.
Trabzon Paten Kulübü tarafından düzenlenen ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destek verdiği festival, Akyazı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Çip ve foto finiş sistemlerinin kullanıldığı festivalde 70 patenci, Türk ve yabancı hakemler gözetiminde hız pateni, yüksek atlama ve slide kategorilerinde yarıştı.
Dünya Paten Federasyonu Başkanı Mehdi Arash Salman Pour'un da izlediği festival, dereceye giren patencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Trabzon, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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