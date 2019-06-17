Türkiye pavilyonu Münih'te ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye, Almanya'da düzenlenen ve lojistik sektörünün küresel buluşma platformu olan Transport Logistic 2019'da ilgi odağı oldu.

Dış ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) açıklamasına göre, Münih'te iki yılda bir düzenlenen Transport Logistic Fuarı'na 63 ülkeden 2 bin 374 firman katıldı.

Toplamda 125 ülkeden 64 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda DEİK/Lojistik İş Konseyi Girişimi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) desteğiyle bu yıl ilk kez açılan Türkiye Pavilyonu, büyük ilgiyle karşılandı.

Fuar sırasında verilen Türkiye resepsiyonunda Türk lezzetleri ikram edilerek farklı ülkelerden konuklar ağırlandı. Ayrıca Türk pavilyonuna toplu bir ziyaret gerçekleştiren İtalyan liman idareleri ile Türk lojistik şirketleri arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Fuarda 4 gün boyunca çok farklı ülkelerden ziyaretçileri ağırlayan pavilyon katılımcıları da etkinlikten son derece memnun ayrıldı.

Pavilyon etkinlikleri kapsamında fuarın ikinci günü düzenlenen kokteylde, firmalar iş ortaklarını ağırlarken yeni iş ilişkileri geliştirdi. Türkiye pavilyonunu fuarın gözde stantlarından biri kılan bir diğer etkinlik de Türk şirketleri ile iş görüşmesi yapan ziyaretçiler arasında yapılan çekilişle iki kişiye verilen ve İstanbul'da geçirilecek olan hafta sonu tatili oldu.

Transport Logistic 2019 Türkiye Lojistik Pavilyonu'nda Galata Taşımacılık, Globelink Unimar Logistics, Oregon Teknoloji Hizmetleri, Railport Terminal Operations, Sarp Intermodal, Soft İş Çözümleri, Tur Transit Logistics, Ulustrans Logistics ve Xinerji Teknoloji Hizmetleri gibi firmalar yer aldı.

Türkiye dışında aralarında Avusturya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Romanya ve İspanya da bulunan 17 ülke daha pavilyon olarak katılım sağladı.

"Katılımcı firmalar Türk şirketler ile buluşmaktan memnun"

Açıklamada fuara ve Türkiye pavilyonuna ilişkin görüşleri yer alan Messe München Fuarlar Grup Direktörü Robert Schönberger, kıtaların buluşma noktasında yer alan Türkiye'nin, global lojistik akışı açısından eşsiz bir ülke olduğunu bildirdi.

Transport Logistic'te ilk kez bir Türkiye pavilyonu açılmasının ve katılımcı Türk firmalarının sayısının artmasının mükemmel bir gelişme olduğunu vurgulayan Schönberger, "Fuarın katılımcı ve ziyaretçilerinin de daha fazla iş ve iş birliği için Türk şirketler ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarından şüphem yok." ifadesini kulandı.

DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, lojistik sektörünün küresel oyuncularından biri haline gelen Türkiye'nin, dünyanın en büyük sektör etkinliği olan Transport Logistic'te ilk kez ülke pavilyonu açmasının son derece önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Tüm dünyadan lojistikçilerin buluşma noktası olan fuarda açtıkları pavilyonun ülkenin lojistik gücünü gösterebilmek açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Erkeskin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Endüstrinin tüm katmanlarını bir arada bulabildiğimiz bu fuarda öncelikli hedefimiz, küresel ticaret yolları üzerindeki stratejik önemi ile Türkiye'nin lojistik endüstrisini dünyaya tanıtmaktı. Fuarda, ağırladığımız misafirlerimiz, kurduğumuz bağlantılar ve geliştirdiğimiz ilişkilerle, beklentilerimizin ötesinde bir başarı elde ettik. Münih Transport Logistic Fuarı ile aynı kümelenme içinde yer alan ve 13-15 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Logitrans Fuarı'nda Türkiye bu kez ev sahibi konumunda olacak."

Erkeskin, Türk firmalarının bir sonraki uluslararası durağının 16-18 Haziran 2020'de Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenecek Transport Logistic Fuarı olacağını belirterek, bu etkinlik için de pavilyon kurulmasını planladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA