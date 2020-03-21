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Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan "yalan beyan belgesi" açıklaması

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, "Federasyonumuza bağlı tüm yerel marketler işinin başında.

21.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:10
Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, "Federasyonumuza bağlı tüm yerel marketler işinin başında. Hepimizin sorumluluklarının çok büyük olduğu ve atacağımız her adımı hassasiyetle ölçerek planlayacağımız bu dönemde ortaya çıkan yalan beyan belgesine itibar edilmemesini ve bu fırsatçılara paye verilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.
Düzgün yaptığı açıklamada, kimliği meçhul kişilerce, toplumda panik havası yaratmak ve kendi çıkarlarını sağlamak amacıyla, federasyonun adı ve logosu kullanılarak hazırlanmış bir yalan beyan belgesinin varlığından haberdar olduklarını bildirdi.
Federasyona bağlı tüm yerel marketlerin işinin başında olduğunu ifade eden Düzgün, şunları kaydetti:
"Hayati önem taşıyan bu süreçte, çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığı konusunda, hükümetimizin ve bakanlıklarımızın yönlendirmesiyle, en doğru kararları almak ve uygulamak boynumuzun borcudur. Hepimizin sorumluluklarının çok büyük olduğu ve atacağımız her adımı hassasiyetle ölçerek planlayacağımız bu dönemde ortaya çıkan bu belgeye itibar edilmemesini ve bu fırsatçılara paye verilmemesini önemle rica ederiz. Belgenin menşei ve failleri ile ilgili gerekli araştırma yapılmaktadır. İlgili değerlendirme sonucunda kanuni haklarımızı kullanacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağımızı umut ediyor, hepimize işlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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