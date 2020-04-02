Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüketicileri alışveriş saatleri konusunda uyardı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, son dönemde üyelerinden aldıkları bilgilere göre, vatandaşların alışverişlerini 16.00-20.

02.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:10
Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüketicileri alışveriş saatleri konusunda uyardı
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, son dönemde üyelerinden aldıkları bilgilere göre, vatandaşların alışverişlerini 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirdiğini belirterek, "Halkımıza en sağlıklı alışveriş ortamını sağlayabilmek için kendilerine alışverişlerini akşamüstü saatlerinden çok günün farklı saatlerinde gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.
TPF'den yapılan açıklamaya göre, federasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından önerilen tedbirleri uygulayarak Türkiye'nin dört bir yanındaki üyeleriyle beraber mücadeleye destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Tüm market çalışanlarına maske kullanımını ve 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verilmesini tavsiye eden federasyon yönetimi, halkın en sağlıklı ve verimli şekilde market alışverişlerini gerçekleştirebilmesi için önerilerde bulundu.
Federasyon, 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği görülen market alışverişlerinin, hem tüketicilerin ve çalışanların sosyal mesafeyi koruyabilmeleri hem market çalışanlarının devamlı olarak hijyenik ortam yapısını sağlamaları açısından yoğunluğa mahal verilmemesi adına, alışverişlerin sabah saatlerinden itibaren günün farklı saatlerine yayılarak gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.
"Alınan önlemlerin en başta geleni sosyal mesafeyi korumak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, 81 ildeki yerel marketlerde, koronavirüs nedeniyle zor şartlar altında çalışan tüm üyelerinin ve çalışma arkadaşlarının hizmet anlamında bir destan yazdığını belirtti.
Salgın döneminde halkın ve çalışanların sağlığı için bir dizi önlem alarak tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Düzgün, şunları kaydetti:
"Son dönemde üyelerimizden aldığımız bilgilere göre, halkımız alışverişlerini 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiriyor. Hepimizin bildiği üzere, bu dönemde alınan önlemlerin en başta geleni sosyal mesafeyi korumaktır. Biz de hem bu önlemi daha yaygın şekilde uygulayabilmek hem de marketlerimizin dezenfektasyon işlemlerinin sürekliliğinin sonuç olarak halkımıza en sağlıklı alışveriş ortamını sağlayabilmek için kendilerine alışverişlerini akşamüstü saatlerinden çok günün farklı saatlerinde gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde her anlamda sosyal mesafemizi koruyabileceğimize ve bu dönemi en kısa sürede atlatarak normal şartlara geri dönebilmeyi umuyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüketicileri alışveriş saatleri konusunda uyardı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Ekonomi
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Ekonomi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:14: MB-Finans dışı firmaların döviz açıkları 175 milyar dolar - Ekonomi 15:11: Çiftçilerin Tarım Krediye olan borçları 2 ay faizsiz ertelendi - Ekonomi 15:10: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Ekonomi 15:09: Yabancılar 700 milyon dolarlık hisse senedi aldı - Ekonomi 15:09: TRAKYAKA Covid-19 ile mücadele programını ilan etti - Ekonomi 12:48: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:13: Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Ekonomi 11:48: Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:44: Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu - Ekonomi 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler