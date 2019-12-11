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Türkiye Petrolleri, 65.yıl dönümünü kutluyor

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere başkanlığındaki ünite amirleri, 65. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, bir buket çiçek takdim etti.

11.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:35Türkiye Petrolleri, 65.yıl dönümünü kutluyor
Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere başkanlığındaki ünite amirleri, 65. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, bir buket çiçek takdim etti.

Kabullerinden dolayı Vali Pekmez'e teşekkür eden Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, Türkiye Petrollerinin bölgesinde bulunan üretim sahalarındaki faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Aykut Pekmez'e bilgi vererek, Türkiye Petrollerinin 65. Kuruluş yıldönümü anısına üzerinde TP yazılı bir adet tabak plaket takdim etti.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü ve ünite amirlerini Valilik Makamında kabul ederek bir süre sohbet eden Vali Aykut Pekmez, TP yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin petrol ve doğal gaz üretimini artırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında arama ve üretim faaliyetlerini rekabetçi ve dinamik bir yapıda sürdüren Türkiye'nin Milli Petrol Şirketi olan Türkiye Petrollerinin 65. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, kurum çalışanlarına başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Partisi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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