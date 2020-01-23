Türkiye Petrolleri madeni yağ ailesini yeniledi

Akaryakıt sektörünün güçlü oyuncularından Türkiye Petrolleri (TP), inovasyon çalışmaları kapsamında madeni yağ ürünlerini yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni formu, içeriği ve ambalajıyla yeni TP madeni yağları, binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçlar ile iş makinelerinin şanzıman ve diferansiyel sistemlerinde zor şartlarda üstün koruma sağlarken, araçların motor ve ekipman ömrünü uzatıyor, iklim ve yol koşulunda sorunsuz ve ekonomik performans sağlıyor.

İsimlerini değerli taşlardan alan yeni seri, binek araçlar için Bornit ve Oniks, ticari araçlar için Rodonit ve Florit, motosikletlere özel ise Kurpit madeni yağları olarak piyasaya sürülüyor.

Transmisyon ve dişli yağlarında Granat ve ATF, endüstriyel yağlarda Akik, Azurit, SUPERCOMP serisi, deniz yağlarında ise LUBE2MARINE serisi tüketicilerle buluşacak.

Tamamlayıcı ürünler grubunda ise CARMED serisi ve yüksek kalite standartlarında ileri teknoloji antifiriz ürünleri de TP madeni yağlarının yenilenen ürünleri arasında olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Petrolleri Madeni Yağ Müdürü Egemen Gökmen, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları yeni madeni yağ serisinin görücüye çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu yeni seri ile birlikte madeni yağ ailemiz içeriğinden isimlerine, ambalajından teknolojisine kadar tamamen yenilendi. Köklü tecrübemize paralel olarak sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ve üstün teknolojimiz ile birlikte yarattığımız bu yeni seri, yakıt ve yağ tüketimi, yağ değişim aralığı, parça ömrü ve güç anlamında yüksek performans sunacak şekilde geliştirildi. Bu aydan itibaren tüm TP istasyonlarında ve sanayi sitelerinde yerini alan yeni ailemizin sektör ve araç sahipleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA