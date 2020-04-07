Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye Petrolleri'nden bayilerine teknolojik destek

Türkiye Petrolleri, yeni mobil uygulaması TP Mobil ile müşterilerine sağladığı faydaların yanında bayileri için de teknolojik avantajlar sunacak.

07.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:12
Türkiye Petrolleri'nden bayilerine teknolojik destek
Türkiye Petrolleri, yeni mobil uygulaması TP Mobil ile müşterilerine sağladığı faydaların yanında bayileri için de teknolojik avantajlar sunacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulama marketlerde yerini alan yeni mobil uygulaması TP Mobil ile müşterilerine sayısız fayda sağlayan Türkiye Petrolleri, bayileri için de pek çok avantaj sağlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Petrolleri Pazarlama Müdürü Ulaş Koç, uygulamanın bayiler nezdindeki en önemli avantajı, Türkiye Petrolleri bayilerinin TP Mobil ile tüm cari müşterilerini yönetebiliyor olması olacak. TP Mobil ile bayiler istedikleri müşteri grubuna, diledikleri kampanyayı her hangi bir altyapı ya da kart basım maliyetine katlanmaksızın yapabilecek. Türkiye Petrolleri bayileri müşterilerini gruplayıp, saat ve hatta haftanın günlerine göre kısıtlayarak alacakları indirim oranını kendileri belirleyecek ve dilediği zaman bunların hepsini değiştirebilecek.
TP Mobil'in Türkiye Petrolleri bayilerine sağladığı bir diğer önemli avantaj ise mobil uygulama kullanılarak yapılan ödemelerin ertesi gün bayilerin hesabında olması olacak. Ayrıca bayiler, TP Mobil ile yapılan satışları, Türkiye Petrolleri tarafından bayilerine özel olarak geliştirilmekte olan bayi portalı üzerinden de görüntüleyebilecek ve kolaylıkla mutabakat yapabilecek.

Ön saha satış görevlilerinin müşterilerin aracına yanlış dolum yapma riski, TP Mobil ile Türkiye Petrolleri bayileri için tamamen ortadan kalkacak. Müşteriler TP Mobil'e üye olurken araçlarının yakıt tipini seçerek, yakıt alımı sırasında talep müşterinin seçtiği yakıt tipine göre pompaya gidecek. Böylece müşteri aracına yanlış yakıt dolumu yapılmasının önüne geçilecek.
Ayrıca, Türkiye Petrolleri müşterileri TP Mobil'in geçerli olduğu istasyonları uygulama üzerinden görebilecek ve bu istasyonlara direkt olarak yol tarifi alabilecek. Dolayısıyla TP Mobil'e dahil olan istasyonlar binlerce yeni müşteri kazanırken, istasyonlarını uygulama üzerinde görünür kılarak TP Mobil'e dair tüm iletişim çalışmalarından yararlanabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Partisi, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Türkiye Petrolleri'nden bayilerine teknolojik destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Ekonomi
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dün son 20 ayın en yüksek seviyesini gören dolar, bugün resmen çakıldı Ekonomi
Dün son 20 ayın en yüksek seviyesini gören dolar, bugün resmen çakıldı
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Ekonomi
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak Ekonomi
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Korona sonrası evsizlerin içini ısıtacak adım! Bakanlık harekete geçti Ekonomi
Korona sonrası evsizlerin içini ısıtacak adım! Bakanlık harekete geçti
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet’e taşındı Ekonomi
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet'e taşındı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:42: Bakan Pakdemirli'den "su sıkıntısı yok" mesajı Açıklaması - Ekonomi 11:42: OPET'ten "zor günlerin kahramanı" kuryelere destek - Ekonomi 11:38: Kasapoğlu: 47 ilde 73 yurtta 3 bin 120 sağlık personelini misafir ediyoruz - Ekonomi 11:37: Mevsimlik tarım işçileri Turgutlu'da güvende - Ekonomi 11:36: SOCAR'dan Kovid-19 sebebiyle Türkiye'de kalan Azerbaycan vatandaşlarına destek - Ekonomi 11:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var - Ekonomi 10:52: Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak - Ekonomi 10:38: Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:27: Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor - Ekonomi 10:11: Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak - Ekonomi 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler 12:28: Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi - Haberler