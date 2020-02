Türkiye Petrolleri'ne kadın eli değdi

Türkiye Petrolleri'nin Gaziantep 'te bulunan istasyonlarından MEDEV Petrol, akaryakıt sektöründeki kadın istihdamını desteklemek amacıyla ön saha alanında 6 kadını işe aldı.Türkiye Petrolleri'nden yapılan açıklamaya göre, MEDEV Petrol, ön saha alanındaki 6 kadın çalışanı ile mesleklerde cinsiyet ayrımcılığının önüne geçmeyi de hedefliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep MEDEV Petrol istasyonunun sahibi Yılmaz Deveci, kadınların emeklerinin karşılığını alması için ve toplum düzeninde güzel şeylere vesile olmak amacıyla ilk önce kendilerini değiştirmeye başladıklarını belirtti.Bu örnek davranışın diğer tüm istasyonlara yayılmasını istediklerini vurgulayan Deveci, "Kadınların fırsat verildiğinde her alanda başarı göstereceğini bir kez daha kanıtlamış olduk. Türkiye Petrolleri bayisi olarak ülke genelinde başlayan bu toplumsal harekete destek vermekten dolayı çok mutluyum. Unutmayalım; çalışma azmi olduktan sonra herkes her alanda çalışabilir." değerlendirmelerini yaptı.Türkiye Petrollerinde 1 yıldır çalışan İslim Deveci, "İşimi severek yapıyorum. İstasyona gelen müşteriler hayretle bize bakıyor. Kadınlar her alanda çalışabilir." ifadesini kullandı.2 çocuk annesi Serap Durmuş ise 2 yıldır Türkiye Petrolleri ailesinin üyesi olduğunu belirterek, kadınların her alanda başarılı olabileceğini dile getirdi. Türkiye Petrolleri'ne ve MEDEV Petrol'e kadınlara akaryakıt sektöründe iş imkanı tanıdığı için teşekkürlerini ileten Durmuş, işinden çok memnun olduğunu, uzun yıllar bu mesleği yapmak istediğini vurguladı.