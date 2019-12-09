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Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü

Türkiye Petrolleri'nin kuruluşunun 65. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimiz ve vefat etmiş Türkiye Petrolleri çalışanları için mevlit okutuldu.

09.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:09Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü
Türkiye Petrolleri'nin kuruluşunun 65. yıl dönümü nedeniyle şehitlerimiz ve vefat etmiş Türkiye Petrolleri çalışanları için mevlit okutuldu.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü tarafından kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yenipınar Camiinde ikindi namazından önce mevlit okutuldu. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, çalışanlar ve vatandaşlar mevlidi şerife katıldı.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, Türkiye Petrollerinin kuruluşunun 65. yıl dönümünü kutlayarak, şehitlerimize ve vefat eden çalışanlara rahmet diledi. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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