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Türkiye Polis Radyosu yayınları Gümüşhane'de dinlenebilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Polis Radyosu yayınının yakın zamanda Gümüşhane'de de dinlenebileceği bildirildi.

17.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:48Türkiye Polis Radyosu yayınları Gümüşhane'de dinlenebilecek
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Radyosu yayınının yakın zamanda 'de de dinlenebileceği bildirildi.
Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, Gümüşhane'de TRT radyoları haricinde düzenli müzik yayını yapan radyo istasyonu bulunmadığını belirtti.
Gümüşhane halkının çeşitli konularda bilinçlendirilmesi ve sürekli müzik yayınına kavuşması için Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini vurgulayan Karataş, kısa zaman içerisinde FM 92.00 frekansından Türkiye Polis Radyosu yayınının Gümüşhane'den de dinlenebileceğini kaydetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Türkiye, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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