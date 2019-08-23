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Türkiye, porto riko'yu rahat geçti

FIBA Basketbol Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen Atlas Turnuvası'nın ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya geldi.

23.08.2019 15:45 Türkiye, porto riko'yu rahat geçti
FIBA Basketbol Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen Atlas Turnuvası'nın ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, karşılaşmadan 72-64 galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk çeyreğini 15-13 önde kapatan Milli Takım, 2'nci çeyrekte çok daha etkili bir oyun ortaya koyarak soyunma odasına 39-25 önde girdi. 2'nci yarıda rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen milliler, karşılaşmayı 72-64 kazandı.
Türkiye'nin turnuvada bir sonraki rakibi ise bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, Porto Riko, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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