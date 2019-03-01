Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında!

Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın skandal hakem kararı ile kaybettiği unvan maçını ve genel olarak Türkiye'de profesyonel boks sporunu değerlendirdi.

Dikkanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Değerli spor sevenler bilindiği gibi Avrupa'da boksörlerimiz hem masada hem de antrenman alanlarda küçük düşürülmekte ve yalnızlık içerisinde olduklarını ifade etmektedirler. Lakin ringde vurduğunu deviren çok iyi sporcular olduklarını Avrupa ve Dünya bilmektedirler.

Geçmiş yıllardan beri haksızlıklar konusunda masada hep kaybeden bizler olduk ve bu düşünceden yola çıkarak Avrupa'daki boks sporunda kaybedilen değerlere sahip çıkma amacıyla Türkiye'de Profesyonel Boks Federasyon derneğini kurduk. Günümüz şartları nedeniyle faaliyetler yapılamadı. Profesyonel Boks Federasyonu Derneği olarak belirtmemiz gerekir ki,profesyonel boks lisansı verilememesi hem sporcular açısından hem de ülkemiz açısından içler acısı bir durumdur.

"AVNİ YILDIRIM'IN AVRUPA LİSANSI BULUNMAKTADIR"

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti sporcumuz sayın Avni Yıldırım'ın Avrupa lisansı bulunmaktadır. Boksörümüz, çok yakın bir zamanda WBC süper orta sıklet 12 rauntluk unvan maçını yapmak için; Amerika Minneapolis'te rakibi Amerikalı Anthony Dirrel (34) ile ringe çıkmıştır. Rakibinden gerek teknik gerekse de üstün kondisyonu ile çok önde olan boksörümüz, hakemlerin 10. Rauntta rakibinin kaşının açılmasını bahane ederek skandal kararları neticesinde unvan maçını kaybetmiştir.

"BU HAKSIZ TUTUM HEPİMİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR"

Sonuçta bu bir unvan maçıdır. Maç esnasında kasıt yoksa sakatlanan sporcu maçı kaybeder. Orta hakem ve Ring doktoru bu konularda çok adaletli olmalıdır. Puanlama konusunda Alman Hakem boksörümüzün önde olduğu yönünde görüş bildirmesine rağmen, rakibi gibi Amerikalı olan diğer iki hakemin tam tersi karar vermesi neticesinde boksörümüz Avni Yıldırım'ın 94 puan, rakibinin ise 96 puan aldığı tespit edilmiştir. Netice itibariyle bu haksız ve tarafgir tutum hepimizi derinden yaralamıştır.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bu haksızlık karşısında olayın takipçisi olacağımızı federasyonumuzun yönetimi ve Hukuk Müşavirlik İşlerinden sorumlu As Bşk Av. Sayın Eşref ÇELİK ile bir araya gelerek gereğinin yapılması konusunda kararlar alındığını ve bu kararların da en kısa süre içerisinde uygulamaya konulacağını buradan ilan ediyoruz.''