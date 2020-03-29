Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, futbol camiasına yardım çağrısında bulundu

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için futbolcuları yardıma çağırdı.

29.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:34
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, futbol camiasına yardım çağrısında bulundu

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için futbolcuları yardıma çağırdı.

TPFD'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye olarak da amansız bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgını sebebiyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için futbolcu arkadaşlarımızı yardım eli uzatmaya çağırıyoruz." denildi.

Maddi ve gıda yardımı yapmanın en güvenilir yolu olarak valilik ve kaymakamlıkların olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konunun muhatapları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda güvenilir maddi veya gıda yardımı yapmanın en güvenilir yolunun ilgili kaymakamlıklar ve valilikler olduğu bilgisi devletimiz tarafından halkımızla paylaşılmaktadır. Eğer yapmak istediğiniz yardım türü gıda kolisi ise bulunduğunuz ilçenin kaymakamlığı veya ilin valiliği ile iletişime geçip bu kurumlarda var olan listelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerinizi ulaştırabilirsiniz. Eğer yapmak istediğiniz yardım maddi ise, yine bulunduğunuz ilçenin kaymakamlığı veya ilin valiliği ile iletişime geçerek sosyal yardımlaşma hesaplarına dilediğiniz miktarı yatırabilir, devlet kurumlarının ellerinde bulunan listeye göre belirlediği ihtiyaç sahiplerine bu paraların ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Hep birlikte el ele tüm dünya gibi ülkemizin de geçtiği bu zor günleri dikkatli davranarak ve evimizde kalarak en az sağlık sorunuyla atlatmak dileğiyle."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Futbol, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, futbol camiasına yardım çağrısında bulundu - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Tunç Üner taburcu olacağını iddia etmişti! Buse Terim yalanladı Spor
Tunç Üner taburcu olacağını iddia etmişti! Buse Terim yalanladı
Fatih Terim’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi
Ünlü sporcudan inanılmaz itiraf: Kaplanım yüzünden 250 bin dolar ödedim Spor
Ünlü sporcudan inanılmaz itiraf: Kaplanım yüzünden 250 bin dolar ödedim
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı Spor
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
Avrupa futbolu için acı gerçek ortaya çıktı: 3 Mayıs’ta başlamayacak Spor
Avrupa futbolu için acı gerçek ortaya çıktı: 3 Mayıs'ta başlamayacak
Herkes Vedat Muriqi’i bekliyordu, müthiş teklif genç yıldıza geldi Spor
Herkes Vedat Muriqi'i bekliyordu, müthiş teklif genç yıldıza geldi
Boateng’ten Arsenal’in yıldızına Beşiktaş çağrısı! Sosyal medya yıkıldı Spor
Boateng'ten Arsenal'in yıldızına Beşiktaş çağrısı! Sosyal medya yıkıldı
G.Saray, koronavirüs krizi sonrası 4 isimle sözleşme imzalayacak Spor
G.Saray, koronavirüs krizi sonrası 4 isimle sözleşme imzalayacak

Son Dakika Spor Haberleri

23:46: TFF'den Rüştü Reçber'e "geçmiş olsun" mesajı - Spor 23:46: TPFD futbol camiasına yardım çağrısında bulundu - Spor 23:46: Van Hooijdonk'tan Türkçe 'evde kal' mesajı - Spor 23:42: Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor - Spor 23:21: Bolusporlu Arif Morkaya'dan 70 aileye gıda yardımı - Spor 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık - Haber 21:54: Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 - Haberler 21:23: Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi - Spor 19:05: Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak - Spor 17:42: Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım - Spor 16:20: İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak - Spor 16:04: Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif - Spor