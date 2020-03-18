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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nde açıklama

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, maçların ertelenmemesi konusunda yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve devletin korona virüs toplantısının sonucunu beklediklerini açıkladı.

18.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:31
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nde açıklama
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, maçların ertelenmemesi konusunda yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve devletin korona virüs toplantısının sonucunu beklediklerini açıkladı.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Türkiye Futbol Federasyonu'nun seyircisiz oynatmaya devam ettiği müsabakalar hakkında bir açıklama yayımladı. Devletin en üst makamında yapılan toplantının sonuçlarını beklediklerini belirten TPFD, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maçların seyircisiz oynaması kararından sonra, futbolcu arkadaşların durumu, sıkıntıları ve istekleri ile ilgili geçtiğimiz Cuma günüden itibaren gelişmeleri takip ediyor ve yetkililer ile sürekli iletişim halinde olduğumuzu sizlere belirtmek isteriz.

Son 2 günde var olan sıkıntıların büyümesi ve futbolcu arkadaşlarımızın endişelerinin üst seviyeye çıkması ile durumu konunun tüm muhataplarına, hatta en üst düzeyde karar vericilere ilettik. Oyuncuların düşüncesi ve özellikle yabancı futbolcu arkadaşlarımızın tavrının ne olduğu konusunda bilgilendirme yaptık.

Geldiğimiz noktada, bugün gerçekleşen devletin en üst makamında yapılan toplantının sonucunu beklemekteyiz.

Gelişmeler oldukça bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Spor

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