Türkiye puanını 12'ye yükseltti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu beşinci maçında sahasında Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 yenerek grupta ikinci sıradaki yerini korudu.

Gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden milli takım puanını 12'ye yükseltti. Aynı puana sahip Fransa averajla lider, İzlanda ise 3. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki altıncı maçında 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Grupta oynadığı 5 maçı da kaybeden Andorra ise puansız olarak son sırada kaldı.

Karşılaşma sonunda büyük sevinç

Andorra'yı 89. dakikada bulduğu golle mağlup eden ay-yıldızlı ekip, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar, milli futbolcuları tribüne çağırırken, 100. milli maçını geride bırakan Emre Belözoğlu'na da tezahüratla destek verildi.

Andorra'ya karşı 3'te 3

Andorra'yı 1-0 yenen Türkiye, rakibiyle oynadığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Daha önce Andorra ile iki kez karşı karşıya gelen Türkiye, 2013 yılında oynanan maçlarda rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

Ozan Tufan milli takımdaki 5. golünü attı

Andorra karşısında milli takıma galibiyeti getiren golü atan Ozan Tufan, A Milli Takım'daki 5. gol sevincini yaşadı.

Ozan, A Milli Takım'da çıktığı 44. karşılaşmada 5. golüne imza attı.

Şenol Güneş'in hamleleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra karşısında mücadelenin uzun süre berabere gitmesi sonrasında ikinci yarıda oyuncu değişikliği haklarını kullandı.

İkinci yarıya Güven Yalçın'ı kenara alıp Kenan Karaman'ı oyuna sürerek başlayan Güneş, 61. dakikada ise Umut Meraş'ın yerine Ozan Tufan'a forma şansı verdi.

Deneyimli teknik adam son oyuncu değişikliği hakkını 80. dakikada kullandı. Hakan Çalhanoğlu kenara gelirken Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Emre Kılınç ilk kez milli formayı giydi

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Emre Kılınç, ay-yıldızlı formayı ilk kez Andorra karşısında giydi.

Mücadeleye yedekler arasında başlayan Emre, karşılaşmanın 81. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.