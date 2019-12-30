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Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi açıklandı

Otomobilde 8 ayaktan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi belirlendi.

30.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:34 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi açıklandı
Otomobilde 8 ayaktan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi belirlendi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak. Sezon 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.
2020 TOSFED Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi şöyle:
29 Şubat-1 Mart: Sarıkamış Rallisi/ Kars
4-5 Nisan: Ege Rallisi/ İzmir
25-26 Nisan: ESOK Rallisi/ Eskişehir
16-17 Mayıs: Hitit Rallisi/ Ankara
20-21 Haziran: Kocaeli Rallisi/ Kocaeli
11-12 Temmuz: Yeşil Bursa Rallisi/ Bursa

24-27 Eylül: WRC Türkiye Rallisi/ Marmaris

24-25 Ekim: İstanbul Rallisi/ İstanbul

Spor

Kaynak: AA

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