Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali Körfez'de

Türkiye
Rallikros Şampiyonası final yarışı, 15-16 Aralık
'ta İzmit Yarımca
'da yer alan Körfez
Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada İstanbul
, Bursa
, Ankara
, İzmir
ve Antalya
illerinden toplam 16 sporcu mücadele edecek.
Bu organizasyon için yeni oluşturulan bin 500 metre uzunluğundaki yarı asfalt, yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarış 4 ayrı kategoride değerlendirilecek.
Şampiyonanın finali 16 Aralık Pazar sabahı koşulacak. Yarı final turları aynı gün saat 15.00'te, final turları ise saat 16.00'da başlayacak.
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:14