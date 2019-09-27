Haberler » Güncel » Haber

Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde

14 yarıştan oluşan FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020 takvimi, FIA Dünya Motorsporları Konseyi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

27.09.2019 14:56Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde

Takvimde yapılan düzenlemeler sonucunda; İspanya, Korsika ve Avusturalya rallileri takvimden çıkarılırken, Kenya, Yeni Zellanda ve Japonya şampiyonaya yeni eklenen ülkeler oldu. Son iki yıldır başarılı organizasyonlarıyla kendisine özel bir yer edinmeyi başaran Türkiye Rallisi'nin ise takviminin 11.yarışı olarak 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dünya Ralli Şampiyonası'nı Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle, geçtiğimiz yıl yeniden ülkemize kazandırmıştık. Geride bıraktığımız iki yıl boyunca da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle üst düzey organizasyonlar gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarımız çatı kuruluşumuz olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve yarışımıza katılan fabrika takımları ile sporculardan övgüler aldı. Bu sayede de opsiyon hakkımızı, kendi şartlarımızla kabul ettirdik ve bir kez daha ülkemizin gücünü tüm Dünya'ya göstermek, yurt dışındaki imajını güçlendirmek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız." şeklinde bir açıklama yaptı.

İki yıldır 'ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu' olan Türkiye Rallisi, Marmaris'in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, bu yıl 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti misafir eden organizasyon sayesinde ülkemizin kültürel ve doğal güzellikleri, 155 televizyon kanalı tarafından tüm Dünya'ya ulaştırıldı ve Marmaris bir kez daha Dünya Ralli Şampiyonası'nın en özel yarışlarından birisine sahne oldu.


Türkiye, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
18:45 TÜBİTAK'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama
18:44 BM'de Türkiye'yi ilk kez 30 yaş altı bir isim temsil etti
18:44 Erzincan'da DEAŞ operasyonu
18:43 "Annelerin feryadı PKK'nın sonu olacak"
18:41 Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın dedesi son yolculuğuna uğurlandı
18:41 Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 11 yaralı
18:41 Ayvalık'ta jandarma 92 göçmen yakaladı