Türkiye Rallisi'nde ilk günün lideri Lappi

CARMEDYA.COM - FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11.ayağı olan Türkiye Rallisi, 12 Eylül akşamı Muğla Valisi Esengül Civelek' in ilk araca verdiği start ile başladı.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun startında, çok sayıda yerli ve yabancı sporsever ile tekne ve yatlardan yarışı takip eden izleyiciler alkışlarla sporcuları destekledi.Katılımcı ekipler, start seremonisinin ardından marinada hayranlarına imza dağıttı ve daha sonra Marmaris Kalesi'ne çıkarak günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. WRC pilotları, seyirci etabı öncesi klasik otomobillerle Marmaris Atatürk Meydanı'nda izleyicileri selamladı. Perşembe akşamı TURSAB sponsorluğunda gerçekleşen seyirci özel etabında 60 bine yakın izleyici önünde kozlarını paylaşan sporcular, yarışa Cuma günü koşulan İçmeler, Çetibeli, Ula etaplarıyla devam ettiler. ilk 3 etap sonrasında Citroen Total WRT takımından Finlandiya'dan Esapekka LAPPI/Janne FERM ikilisi Citroen C3 WRC araçlarıyla ilk sırada yer alıyor.Dünya Ralli Şampiyonası'nın en zorlu yarışlarından birisi olan Türkiye Rallisi'nde mücadele 14 Eylül Cumartesi Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında devam etti.Yarışın ilk gününde koşulan açılış ayağı 159,14 km ile rallinin toplam uzunluğunun yarısını kapsıyor olması itibariyle oldukça zorlu ve önemliydi. Ayrıca dün koşulan ve iki kere geçilen Çetibeli etabı 38,15 km ile dünkü ayağın en uzun ve bununla birlikte rallinin en zorlu etaplardan biriolması itibariyle de büyük öneme sahipti.Güne etkileyici ve hızlı bir başlangıç yapan Esapekka Lappi ve Janne Ferm önce C3 WRC ile en hızlı ikinci zamana imza attılar ve ardından Çetibeli etabının ilk geçişinde birinci oldular. Citroën C3 WRC ile yarışan Fin ekip zorlu etap koşullarına karşın günün sonuna kadar liderliklerini korudular.Rallinin son günüde olan 15 Eylül Pazar günü ise İçmeler'de yer alan Marmaris etabı ile Gökçe ve Çiçekli etaplarında ter dökecek sürücüler, saat 14: 15'ten itibaren Asparan'daki finiş podyumundaki kapanış seremonisi ve ödül töreniyle ralliyi noktalayacaklar.