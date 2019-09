Türkiye Rallisi'nde zafer Ogier'in

FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 11. yarışı olan Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 102 sporcu katılımıyla 12-15 Eylül tarihlerinde Muğla 'nın Marmaris ilçesinde düzenlendi. Yarışı kazanan Fransız Sebastien Ogier-Julien Ingrassia ekibi oldu.TOSFED tarafından Spor Toto, Red Bull, Avis, Grand Yazıcı Hotels Marmaris, TURSAB, Go İpragaz, Türk Telekom, AutoMechanica, Pilotcar, PowerApp, Socar, Autoclub, Turk Yatch, Faselis ve Ahu Hospital katkılarıyla düzenlenen ralli, şampiyona tarihinin en unutulmaz yarışlarından birine sahne oldu. Marmaris'in yemyeşil çam ormanları ve masmavi denizi tüm güzelliği ile 155 ülkedeki TV yayınlarıyla dünyaya ulaşırken, 4 gün boyunca 986 kilometrelik parkurda 17 özel etapta dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti misafir etti.KARİYERİNİN 47. WRC ZAFERİ23 ülkeden toplam 192 yerli ve yabancı medya mensubu takip ettiği yarışı kazanan Fransız Sebastien Ogier - Julien Ingrassia ekibi oldu. Citron Total WRT takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Ogier, paha biçilemez bir zafer elde etmesinin ardından elde ettiği puanlarla şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi başardı. 6 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Fransız sürücü, toplamda 34.7 saniyelik farkla zaferine ulaşırken, kariyerinin 47. WRC zaferini elde etmiş oldu.Asrapan servis parkta düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül töreninde Ogier- Ingrassia ekibine T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikinci olan Esapekka Lappi-Janne Ferm ekibine FIA Başkanı Jean Todt ve üçüncü sırada finişe ulaşmayı başaran Norveçli Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger ekibine de Muğla Valisi Esengül Civelek ödüllerini takdim ettiler. Markalar Kupası'nda birinciliği kazanan Citroen Sport Takım Direktörü Pierre Budar ise kupasını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı verdi.EREN ÜÇLERTOPRAĞI'NDAN TEŞEKKÜRYarışın ardından bir açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Bu organizasyonu gerçekleştirmemizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri başta olmak üzere, T.C. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı süreç boyunca her türlü desteği sağladılar. Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlükleri, Marmaris Belediye Başkanlığı ve Marmaris Ticaret Odası organizasyonun en iyi şekilde yapılabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiler. Büyük ve başarılı ekip çalışmasıyla 155 ülkede yapılan canlı yayınlarla milyonlarca insan tarafından takip edilen organizasyonumuz aracılığıyla ülkemizin güzelliklerini tüm Dünyaya tanıtmanın gururuyla; katılan sporculara, yerli yabancı medya mensuplarına, görev alan ve organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesinde büyük emeği bulunan 1000 kadar gönüllülerimiz ile Marmaris halkına yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.Türkiye Rallisi kapsamında koşulan 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5.yarışını ise Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı. Bora Manyera-Cem Çerkez'in ikinci sırayı elde ettiği ulusal klasmanın üçüncülüğünü ise Murat Bostancı-Onur Vatansever elde etti.2019 Türkiye Rallisi Genel Klasmanı1. Sébastien Ogier (FRA)/Julien Ingrassia (FRA) Citron C3 WRC - 3h 50min 12.1sec2. Esapekka Lappi (FIN)/Janne Ferm (FIN) Citron C3 WRC - 3h 50min 46.8sec3. Andreas Mikkelsen (NOR)/Anders Jaeger (NOR) Hyundai i20 Coupe WRC - 3h 51min 16.6sec4. Teemu Suninen (FIN)/Jarmo Lehtinen (FIN) Ford Fiesta WRC - 3h 51min 47.2sec5. Dani Sordo (ESP)/Carlos del Barrio (ESP) Hyundai i20 Coupe WRC - 3h 52min 38.0sec6. Jari-Matti Latvala (FIN)/Miikka Anttila (FIN) Toyota Yaris WRC - 3h 53min 11.2sec7. Kris Meeke (GBR)/Sebastian Marshall (GBR) Toyota Yaris WRC - 3h 54min 05.4sec8. Thierry Neuville (BEL)/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai i20 Coupe WRC - 3h 56min 46.9sec9. Pontus Tidemand (SWE)/Ola Flene (NOR) Ford Fiesta WRC - 3h 57min 35.0sec10. Gus Greensmith (GBR)/Elliott Edmondson (GBR) Ford Fiesta R5 (WRC 2 Pro) - 4h 05min 30.8sec11. Jan Kopeck (CZE)Pavel Dresler (CZE) koda Fabia R5 Evo (WRC 2 Pro) - 4hr 06min 00.2sec12. Kajetan Kajetanowicz (POL)/Maciej Szczepaniak (POL) koda Fabia R5 (WRC 2) - 4hr 06min 00.4sec(Mehmet Barlas/İHA)