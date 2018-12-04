Türkiye Romanya Dostluk Konseri İzmir'de Sahnelendi

İzmir Devlet Opera ve Balesi ve Romanya-Köstence Devlet Opera ve Balesi iş birliğinde, 1 Aralık Cumartesi günü İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Rumen bestecilerin eserleri seslendirildi.

Konuk Rumen Şef Vladimir Lungu yönetiminde sahnelenen konserde, sopranolar Nicoleta Ardelean, Aytül Büyüksaraç, Laura Eftimie, Burçin Savigne, Daniela Vladescu, tenorlar Razvan Sararu ve Aydın Uştuk ile bariton Cengiz Sayın üstün performansları ile adeta kulakların pasını sildi.

SANATSEVERLER AYAKTA ALKIŞLADI…

İlk bölümü Türk Dansı ile başlayan konserde Efem, Köroğlu, Çökertme ve Memleketim gibi Türk halk müziğinin öne çıkan eserlerinin yanı sıra Bırak Şarkı Söyleyeyim ve Tuna'nın Dalgaları gibi operetlerden kesitler de keyifli sahneleri ile göz doldurdu. Türk ve Rumen sanatçıların dans gösterilerinin de yer aldığı gecede izleyenleri büyüleyen sanatçılar, İzmir halkı ve sanatseverlerce ayakta alkışlandı.

İki ülke diplomatik ilişkilerin 140. yılı etkinlikleri kapsamında daha önce 26 Ekim'de Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen konser programının İzmir'de gerçekleşen Türkiye etkinliği, plaket ve çiçek takdimi ile son buldu.