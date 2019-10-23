Türkiye-Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı'nın ardından neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'nin kuzeyi ile ilgili olarak dün Soçi'de bir mutabakata varmış, buna göre Türkiye'nin geçen hafta ABD ile yaptığı anlaşmadaki 120 kilometrelik güvenli bölgedeki durumun korunmasına, sınırın geri kalanındaki bölgelerde ise Suriye ve Rusya askerlerinin 30 kilometre derinliğe kadar girerek Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG)'nin bölgeden çekilmesini sağlamasına karar verilmişti.

Bu görevin 150 saat içinde, Salı günü Türkiye saati ile 18.00'e kadar tamamlanması öngörülüyor. Bunun ardından Rusya ve Türkiye ordularının, sınırın 10 kilometre güneyine kadar inecek ortak devriyesi başlayacak.

Rus Savunma Bakanlığı bugün Rus askeri polis birliklerinin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir şekilde devriye gezmeye başladığını ve bu birliklerin Kobani'ye de ulaştığını duyurdu.

Bugün ayrıca Suriye yönetiminin kuracağı açıklandı.

Türkiye ise bu bölgede 12 gözlem noktası kurmak için daha önce duyurduğu .

ABD Türkiye'ye yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını durduracağı, ateşkesi kalıcı hale getirdiği bilgisini alması üzerine kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

Bunun üzerine ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nı hakkındaki yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

Ancak Trump, "Türkiye'nin verdiği taahhütleri yerine getirmemesi halinde, çelik ve diğer ürünlerin ihracatı üzerindeki vergilerin artırılması da dahil " diye konuştu.

Trump, daha erken saatlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye - Suriye sınırında büyük başarıya ulaştık" diye açıklama yaptı.

"Güvenli Bölge yaratıldı! Ateşkes kalıcı oldu ve çatışmalar bitti. Kürtler güvende ve bizimle gayet iyi çalıştılar. IŞİD tutukluları güvende. Saat 11.00'de (TSİ 18.00) Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkürler!" diye yazdı.

'Türkiye 5 gün içinde iki büyük güçle mutabakat sağladı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'nin beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada mutabakat sağladığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Bu mutabakat bizim ulusal güvenliğimiz için çok önemlidir. Dış politikamızın ABD ile Rusya arasına sıkışıp kaldığını söylüyorlardı, o yüzden bunu vurgulamak isterim" diye konuştu.

"Kobani'den Irak'a kadar, Kamışlı hariç güvenli bölge olacak, YPG çekilecek. Burada sızmaların önlenmesi için 10 kilometre derinlikte Rusya ile ortak devriye yapılacak" diye devam eden Çavuşoğlu, "Kamışlı'da başından beri rejim var. Rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmemek bakımından, Rusya'nın tavsiyesi ve ricasıyla Kamışlı'yı hariç tuttuk. Ama YPG'liler Kamışlı'dan da çıkacak" dedi.

'F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, F-35 savaş uçakları konusunda ABD ile yaşanan anlaşmazlıkların üstesinden gelineceğini belirtti.

Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı projesindeki ortaklığı ABD tarafından askıya alınmıştı.

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı projesinin ortaklarından olduğunu, uçakların bazı parçalarının Türkiye'de üretildiğini ve projeye yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırdıklarını belirten Akar "Umuyoruz ki üretime devam edeceğiz. Şu an bazı sorunlar var ama inanıyorum ki bunların üstesinden geleceğiz" diye konuştu. .

Akar, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyaç duyulmadığnı, gözlem noktalarının kurulması konusunu değerlendirdiklerini ve sahadaki duruma göre sayılarının artırılıp azaltılabileceğini söyledi.

Akar, Almanya'nın güvenli bölge konusundaki önerisini de yarın dinleyeceklerini ekledi.

Rusya: Yeni S-400'ler için görüşmeler sürüyor

Rusya'da devletin silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başında bulunan Aleksandr Mikheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının tamamlandığını söyledi.

Interfax ajansına konuşan Mikheyev, "Lojistiği başarılı bir şekilde hallettik. 72 uçuş gerçekleştirdik. Her şey hassasiyetle ve hatasız tamamlandı. Böylece sevkiyat beklenenden erken tamamlandı" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin yeni S-400'ler için de görüşmeler yaptığını belirten Mikheyev, "Şu anda opsiyonları, finansmanı ve teslimat tarihlerini konuşuyoruz" dedi.

İran: Türkiye-Rusya anlaşması olumlu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, "İran Suriye'ye güvenlik ve huzur getirecek, ülkenin bütünlüğünü sağlayacak her adımı destekler" dedi.

Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın olumlu bir adım olduğunu söyleyen Musavi, "Umarız bu anlaşma Türkiye'nin çekincelerini giderir ve Suriye'ye barış ve güvenlik getirir" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri: Siyasi çözüme doğru bir adım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünkü Rusya - Türkiye anlaşmasının ardından "Son günlerde gördüğümüz şey cesaret verici, siyasi çözüme doğru atılmış bir adım" diye konuştu.

Stoltenberg siyasi çözümün ilk adımının savaşın durması olacağını belirterek "Ondan sonra, Suriye'de gerçek ve müzakere edilmiş siyasi bir çözüme ulaşmamız lazım" dedi.

Soçi Mutabakatı'nın etkisini değerlendirmek için çok erken olduğunu belirten Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in dün yaptığı "Suriye - Türkiye sınırında uluslararası bölge" çağrısı konusunda da barış yolunda her öneriye açık olduklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri yarınki NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye'de NATO görevlendirmesiyle bulunan Patriot füzelerinin geleceğinin de konuşulacağını aktardı.

SDG Komutanı: Trump iş birliğini sürdürme sözü verdi

Suriye Demokratik Güçleri basın sözcüsü Mustafa Bali, SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin ABD Başkanı Trump'la konuştuğunu ve Trump'ın SDG ile iş birliğini sürdürme sözü verdiğini açıkladı.

Bali konuşmanın içeriğine dair Mazlum'un ifadeleriyle üç tweet attı:

"ABD Başkanı Trump'la biraz önce konuştum ve ona Türkiye'nin ateşkes ihlallerinden bahsettim. Bu ateşkes onun büyük çabaları olmasa mümkün olmazdı."

"Başkan Trump'a bitmez tükenmez çabalarıyla Türkiye'nin ve cihatçı örgütlerin halkımıza yönelik acımasız saldırılarını durdurduğu için teşekkür ederiz."

"Başkan Trump SDG ile iş birliğini sürdürme ve farklı konularda uzun vadeli destek sözü verdi."