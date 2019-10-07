Türkiye-Rusya E-İhracat zirvesi, "Cdek Cis Ecommerce Summit" gerçekleşti

Dünya E-Ticaret Forumu-World E-Commerce Forum'un desteğiyle CDEK tarafından düzenlenen uluslararası konferanslardan biri olan "CDEK CIS eCommerce Summit"in 2019 etkinliği 3 Ekim'de gerçekleşti. Türk perakende markalarından ve e-ticaret ilgili sektörlerinden, sınır ötesi ticaretin 300'den fazla temsilcisi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerden çevrimiçi mağazalar ve entegratörler zirveye katıldı. E-ihracat ekosisteminden özel davetlilerin katıldığı Zirvede, Rusya ve Türkiye arasındaki e-ticaret hacmini artıracak anlaşmalaradaimza atıldı.

2000 yılında Rusya'da kurulan ve tüm lojistik döngüsünü sunan en büyük lojistik şirketlerinden biri olan CDEK'in, Worldef işbirliği ile düzenlediği Zirve'de CDEK CEO'su Leonid Goldort,CDEK Türkiye CEO'su Sertalp Demirağ ve CDEK Türkiye Satış ve Operasyon Direktörü Çetin Balekoğlu, E-ihracatın hızla ivme kazanacağı öngörülen Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) pazarında Türk markaları için sınır ötesi ticaret potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, E-ihracatçıların talepleri ve e-ihracatın kolay yolları konusunda sunumlar gerçekleştirdiler.

RUSYA'YA 3 GÜNDE KAPIDA ÖDEMELİ TESLİMAT AVANTAJ

CDEK Türkiye E-Ticaret Destek Hizmetleri kapsamında e-ticaret'te "Kişiye özel doğrudan sevkiyat planı" gibi hizmetler sunarak teslimat sürecine inovasyon getirdiklerini belirten CDEK Türkiye CEO'su Sertalp Demirağ, Türk e-tüccarlar için Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'da var olan e-ticaret fırsatlarına dikkat çekerek, "Dünya üzerinde Çin dahil 14 ülkede ofisimiz ve franchise ağımızın ofisleri bulunmakta. Bin 611 noktada teslimat noktası ile Rusya'nın en büyük lojistik şirketlerinden biriyiz. Rusya ve BDT ülkelerine 3 günde kargo ve belge teslimatı gerçekleştiriyoruz. 2019'da 15 ülkede CDEK olarak hizmet veriyor olacağız. Türk şirketlerinin Rusya ve tüm BDT ülkelerinde daha fazla paket gönderimini daha kısa sürede sorunsuz bir şekilde teslim etmeleri için hizmet veriyoruz" dedi

MOBİLYA VE MODA'YA İLGİ BÜYÜK

Türkiye'de 2019'da 14,62 milyar dolar olan e-ticaret pazar hacminin 2021'de 26 milyar dolar, 2023'te ise 46 milyar dolar olacağını öngörüldüğüne dikkat çeken Sertalp Demirağ, "Rusya'da aylık internet kullanıcıları sayısı 90 milyon kişi, toplam nüfusun internet kullanım oranı yüzde 76. Rusya e-ticaret sektör büyüklüğünün 2023'te 25 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Özellikle mobilya, moda, elektronik, oyuncak, hobi, gıda ve kişisel bakım kategorilerinde talep yüksek. Rusya'da her 10 siparişten 7'si kapıda ödeme ile alınıyor. CDEK olarak 14 ülkede kapıda ödeme imkanı sağladığımız için e-ticaret'te satış yapan şirketlere, girişimcilere kolaylık sağlıyoruz. Rusya'da 90 milyon, CIS bölgesinde 300 milyon potansiyel müşteri özellikle Türkiye'den de yeni pazara girecek firmaları ve ürünleri merakla bekliyor" diye konuştu.

EN İYİ PLATFORMLARLA TANIŞMA İMKANI

2021 yılında 8 milyarlık dünya nüfusunun 2 milyardan fazlasının online alışveriş yapacağı öngörüsü ile e-ihracat'ın, özellikle pazar yerlerinin markalara büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Demiralp, "Günde 40 bin paket gönderimi ile Rusya'nın en büyük pazar yerlerinden biri olan Ozon'ruyu bu yıl CDEK CIS eCommerce Summit'e davet ettik. Ozon.ru için Rusya'nın Amazon'u diyebilirsiniz. Bunun gibi daha Ukrayna'dan ve Kazakistan'dan da e-ticaret platformları da Türk ürünlerini Rusya pazarına elektronik ortamda ihraç etmekte olan ya da etmeyi iş süreçlerine ekleyen katılımcılar ile Zirve'de bir araya geldiler. İlerleyen dönemde bambaşka ülkelerden de "CDEK eCommerce Summit"lere katılımlar öngörüyoruz. Yani her ülkenin en büyüğünü biz Worldef ile birlikte Türkiye'ye getiriyor olacağız. İhracatçılarımız da en iyi platformlarla kendi ürünlerini satma olanağı bulacaklar" dedi.

Rusya'nın e-ticaret devi pazaryeri Ozon.ru ve Rusya'nın önemli moda

e-ticaret şirketlerinden Lamoda.ru ile e-ticaret platformu LaBoutique, Zirve'de 300'e yakın Türk şirketi ve e-ticaret girişimcisi ile bir araya geldi. Uluslararası satışlar, pazar özellikleri ve bu pazarlara giriş yolları alanında uzman konuşmacılar tarafından sunuldu. Zirve sırasında programda yer alan "Cdek.market" oturumlarında B2B, şirketler arası pazarlama faaliyetleri gerçekleştirildi. E-ticaret devleri, Türk markaları ile pazar yeri satış anlaşmaları imzaladı.

"1 MİLYAR DOLARA YAKIN E-İHRACAT GERÇEKLEŞECEK"

World e-Commerce Forum (Worldef) Kurucusu Ömer Nart, "Bu konferansta diğerlerinden farklı olarak Rusya ve CIS bölgesi ülkelerinden davet ettiğimiz milyar dolarlık e-ticaret pazaryerleri ile Türk perakende markalarımıza yüz yüze birebir, çeviri hizmeti ile görüşme imkanı sağladık. Bir ticaret hacmi doğdu etkinliğimizde. Rusya ile e-ticaret hacmimiz her yıl yüzde 30-35 artan bir seyirde ilerliyor. Tabi regülasyonların şekillenmesi teknoloji ve lojistik imkanların artmasıyla beraber e-ihracatın yapılabilirliği de gittikçe artıyor. Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde, Rusya ve CIS bölgesi ülkelerine toplamda yıllık 1 milyar dolara yakın rakamda e-ihracat gerçekleştirebileceğini gönderilen paket sayılarının yükselişinden ve markaların e-ticaret'te bilinçlenmesinden dolayı öngörebiliyoruz." dedi.

DOĞRUDAN SATIŞ ÇÖZÜMLERİ E-TİCARET'İ UÇURUYOR

T-Soft Genel Müdürü Ömer Arıkan, "Türkiye'de e-ihracat bilincini artırma ve mevcut yapanların ticaretlerini geliştirmeye yönelik organizasyonlardan daha odaklı bölgesel organizasyonlara geçtiğimiz bu ilk etkinliğimizde Ortadoğu, Rusya ve Ukrayna pazarını derinden analiz ettik. T-Soft olarak işletmelerin kendi ihracat yazılımları ile doğrudan satış yapabilmelerine yönelik çözümlerimizi paylaştık. Her yeni organizasyonda daha bilinçli, daha arzulu ve motive olmuş bir kitle ile karşılaşmak, ülkemiz adına heyecanımızı artırıyor ve ümitlerimizi pekiştiriyor. Hep birlikte başaracağız. "Aç kanatlarını Türkiye. Sen Kazan, Ülken Kazansın" diyoruz ve şirketlerimizi e-ticaret'e davet ediyoruz" diye konuştu.

KARGO VE FİYAT AVANTAJI TÜRK MARKALARINA TALEBİ ARTIRIYOR

Türkiye'de bir giyim e-ticaret sitesinin günde 500 paket ile örnek teşkil edecek büyüklükte sınır ötesi paket gönderimleri yaptığına dikkat çeken Arıkan, "Bu başarının süreçlerini pazara giren ya da girmek isteyen ihracatçılarımız ile paylaştık. Yurt dışında Türk ürünlerine özellikle yerel ürünlere ilgi büyük. Kıyafet ve ayakkabı satışı toplam satışın yüzde 31'i. Ücretsiz kargo, ödeme yöntemleri kolaylığı, kapıda ödeme, fiyat avantajı, orijinal ürün garantisi ve kendi ülkelerinde bulamadıkları ürünler, milyonlarca kişiyi sınır ötesi ticaret'ten ürün almaya yönlendiriyor. Türk markalarının da bu potansiyeli satış ağlarına eklemeleri için CDEK, Worldef ve T-Soft etkinliklerimizi sürdüreceğiz" diye ekledi.

Karlarını artırmak isteyen tüm şirketler için etkili olan "CDEK CIS eCommerce Summit"te, World E-Commerce Forum ile birlikte, İş Bankası, Digital Partners, Protranslate, LASİAD, Wirecard ve e-ticaret yazılımları geliştiren T-Soft değerli konuşmaları ve sunumlarıyla etkinlikte yer aldılar. E-ticaret'te uluslararası satışların yolları, ülkelerin pazar özellikleri ve bu pazarlara giriş yollarına dair danışmanlık analizleri, özellikle en önemli konu olan ödeme sistemleri konusunda uzmanından bilgiler katılımcılara sunuldu.