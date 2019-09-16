Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türkiye- Rusya Federasyonu- İran Üçlü Zirvesi" sona erdi.

Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vilademir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak açıklama yaptı.

"BÖLGEDE HAYIRLI GELİŞMELER YAŞANACAK"

İlk konuşmayı gerçekleştiren ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Komitesi çalışmalarının başlayacağını açıklayarak, "Bölgede hayırlı gelişmeler yaşanacak. Güvenli bölge konusunda sayın Putin ve Ruhaniyi bigilendirdim. Amacımız Suriye'nin bölünmesini önlemektir. Eğer ABD ile ortak bölge konusunda uzlaşamazsak planımızı uygularız." dedi.

GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Suriye'deki yangının söndürülmesi için bu gün 5. kez bir araya geldik. 3'lü zirvede Suriye'deki itilafı tüm boyutlarıyla ele aldık. Gerek birebir gerek 3'lü gerekse heyetler halinde yaptığımız görüşmelerin her açıdan verimli geçtiğine inanıyorum.

"HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN SAYISI BİNE YAKLAŞTI"

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasında hepimizin aynı hassasiyete sahip olmasını teyit ettik. Sahada sükunetin tesisi, mültecilerin dönebileceği şartların oluşturulması gibi konuları gözden geçirdik. İdlib'de tırmanan gerginlik bugünkü görüşmemizin odak noktasıydı. Hayatını kaybeden sivillerin sayısı bine yaklaştı. Daha önce defalarca yerinden yurdundan edilen yüz binlerce insan yeniden göç yollarına düştü. Böylesi vahim bir gelişme bütün Avrupa'yı etkileyecektir.

Bugünkü görüşmemizde varılan mutabakatın tam manasıyla hayata geçirilmesine dikkat çektik. Sahadaki askeri personelin güvenliği için somut önlemler alınması gerektiğini vurguladık. Önümüzdeki günlerde bölgede hayırlı gelişmelerin yaşanacağını ümit ediyoruz. Anayasa komitesinin üyeleriyle,usül ve kurallarının belirlenmesinde yapıcı ve esnek bir tutum sergiledik. Nitekim ortak çabalarımızla komitenin oluşumuna ilişkin pürüzler giderilmiştir.

Anayasa komitesinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamayı kararlaştırdık. Bu hem Suriye'nin siyasi birliği hem toprak bütünlüğü hem de Türkiye'nin güvenliği bakımından kritik önem taşıyor. Suriyenin 4'te 3'ünden fazlası terörün kontrolü altında.

ÇOBANBEY SALDIRISI

"Dün Çobanbey'de hastaneye düzenlenen kalleş saldırı bunun en son örneğidir. Geldiğimiz noktada DAEŞ tehdidi artık ortadan kalkmıştır. En büyük tehdit YPG/PYD'dir. Varlıkları devam ettikçe bölgemiz huzura kavuşmaz.

TERÖR OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

Sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi kendilerine ifade ettim. Bir mülteciler şehri oluşabileceğini, ekip biçebilecekleri bahçelerin hazırlığının yapılmasının iyi olacağını ifade ettim. Böylece terör oluşumuna rıza göstermeden bir fayda olacağını anladım. Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru oluşturarak ülkenin güvenliğini sağlayabiliriz.

ERDOĞAN'DAN ABD'YE GÖZDAĞI

ABD''yle anlaşamazsak kendi harekat planımızı uygulayacağımızı kendilerine anlattım. Bu düşüncelerle Ankara Zirvesi'nin barış, güvenlik ve istikrarın tesisine katkıda bulunmasını temenni ediyorum."

RUHANİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda iyi bir fırsat ortaya çıktı. Astana sürecindeki bütün faaliyetlerimizi gözden geçirdik. Sahada gelişmeleri ve siyasi gelişmeleri inceledik. Neredeyse tüm konularda görüş birliğine vardık. Hepimiz Suriye'nin toprak bütünlüğün konusunda aynı fikirdeyiz ama ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil. ABD tehlikeli davranış içindedir. Bu kabul edilebilir değil. Her 3 ülkede terörle mücadele edilmesi konusunda hem fikirdirler. İdlib'de terör varlığı güçlü hale geldi. Fırat'ın doğusunda da terörist gruplar var. Bunlar ABD'nin hakimiyeti altındalar."

PUTİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Zirve çok başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleşti. Suriye'de kalıcı barış tesis edilmelidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan 3 ülkeyiz. Anayasa komitesinin listesi onaylanmıştır. İdlib'deki durum endişe verici, buna sessiz kalamayız. İdlib için ilave adım atacağız. İdlib mutabakatı terör örgütlerini kapsamamaktadır. Mültecilerin geri dönmesi isteniyorsa, uluslararası toplumlardan yardım sağlanmalı. Türkiye'ye 6 milyondan fazla turist gelecektir, rekor kıracağız."

ZİRVENİN ANA GÜNDEM MADDESİ

Zirvenin ana gündem maddesi; Türkiye destekli muhaliflerin elinde kalan son bölge İdlib. Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki İdlib'de, El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü ve onunla bağlantılı gruplarla savaştığını söyleyerek son dönemde saldırılarını artırdı. İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. Ankara, halihazırda başlayan göçmen akınını engellemek için hem Rusya'ya operasyonları durdurması yönünde, hem de Avrupa'ya güvenli bölge kurma konusunda destek vermesi yönünde çağrı yapıyor.