"Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim vatanımıza, bekamıza, geleceğimize göz diken hiçbir güce ne eğecek başımız ne de eyvallah edecek sözümüz vardır. Türkiye kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir." dedi.

Bahçeli, Ataköy'de bir otelde hemşehri dernekleri ile bir araya geldi.

15 Temmuz darbe girişimi karşısında milletin kahramanca duruş sergileyerek darbeye izin vermediğinin altını çizen Bahçeli, bu durumun 15 Temmuz'un arkasındaki isimleri çılgına çevirdiğini söyledi.

O güçlerin, hedeflerine tankla, topla ulaşamadıklarını belirten Bahçeli, aynı güçlerin, siyasi, sosyal, ekonomik ve diplomatik dayatmalarla hedeflerini elde etmek istediklerini ifade etti. Bu durumun Türkiye'nin bir beka sorunu ile karşı karşıya olduğunu gösterdiğini aktaran Bahçeli, zalimlerin hedeflerine ulaşıncaya kadar ülkeyle ve milletle uğraşmaya devam edeceklerini anlattı.

Bahçeli, "Bizim de bu gerçeklere göre hareket etmemiz, sorumlu davranmamız, duyarlı olmamız, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmamız gerekmektedir. 15 Temmuz hain ve kanlı FETÖ darbe girişiminden sonra güçlü ve hızlı karar alabilen bir hükümet sistemine ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçirip 16 Nisan halk oylamasıyla sizlerin onayına sunduk. Dayatmalarla karşımıza çıktılar. Ülkelerinde ikamet eden vatandaşlarımızla buluşmamızı engellediler. Bakanlarımız ile vatandaşlarımız arasında set çekmeye yeltendiler. Bunların hepsinin bir amacı vardı, tam bağımlı ve emperyalistler tarafından sömürülmeye hazır bir Türkiye hayali ve hedefiyle üzerimize geldiler." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşadığı durumla ilgili konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"CHP adayı nereden güç almaktadır ki, Ordu Valisine pervasızca küfür savurabilmiştir? CHP adayı İstanbul için oy kullanacak bir seçmene nasıl olur da 'beyni uyuşmuş' diyerek hakaret edebilmiştir? CHP'nin İstanbul adayı CHP'den daha çok başka yerlerin kontrol ve güdümüne girmiştir. Pervasızlığı bu yüzden, hiddet ve öfkesi de arkasında duran karanlık ellerin verdiği öz güvendendir. Aziz milletimiz CHP'nin adayının gerçek yüzünü 31 Mart'tan sonra görmüş ve öğrenmiştir. Her şerde bir hayır vardır. İstanbul için hayırlı olan da 23 Haziran günü yapılacak olan seçimdir. Tecrübe, bilgi birikimi, siyaset ve devlet adamlığı, cahil cesaretine galip gelecektir. Yalancıların zaferi gerçekler ortaya çıkana kadardır. İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir. İstanbul Cumhur İttifakı'yla zincirlerinden kurtulacaktır."

- "Buna karar verecek merci yine Türkiye'nin kendisidir"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"NATO şemsiyesi altında ittifak hukukumuzun bulunduğu ABD, ülkemizin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasına neden karşıdır? Türkiye'nin savunmasız kalması ABD'nin işine nerede ve nasıl yarayacaktır? ABD'nin ülkemize yönelik savurduğu tehditler hepinizin malumudur. Ülkemizin temmuz ayı sonuna kadar S-400 anlaşmasından çekilmesini istemekte ve aksi halde siyasi ve ekonomik yaptırımlarla tehdit etmektedir. Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekeceğini ifade ettiği halde bunu yapmayan, sınırımızın yanı başında teröristleri silahlandıran ABD nereye varmayı istemektedir?

"Ülkemiz bölgesinde güçlü ve bağımsız karar alabilen, bu kararları tavizsiz bir şekilde uygulayabilen dirayete sahiptir. Bizim vatanımıza, bekamıza, geleceğimize göz diken hiçbir güce ne eğecek başımız ne de eyvallah edecek sözümüz vardır. Türkiye kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Buna karar verecek tek merci yine Türkiye'nin kendisidir. Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir."

(Bitti)

Kaynak: AA