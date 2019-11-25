Türkiye S-400 savunma sisteminin ilk denemelerine başlıyor

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi. Türk basınında çıkan haberlerde, ABD'nin şiddetle karşı çıktığı ve yaptırım tehdidinde bulunduğu Rusya'dan alınan S-400 savunma sisteminin denenmesi için bu uçuşların gerçekleşeceği yorumunu yaptı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, Valiliğin bilgisi dahilinde iki gün süreyle uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi.