Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:46



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:46

Maltepe Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için etkinlik düzenledi. Engelli vatandaşların hep bir ağızdan 'Duy Beni Memleketim' dediği etkinlikte ünlü isimlere de onur ödülü verildi.Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Duy Beni Memleketim' etkinliğinde, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından engellilere yönelik katkı veren ve çalışma gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara 'Onur Ödülleri' verildi. Sunuculuğunu Murat Güloğlu'nun yaptığı etkinlikte FOX TV, Fenerbahçe Spor Kulübü, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, NTV Spikeri Seda Öğretir, Dr. Ender Saraç, İş İnsanı Cemil Can Alkan, Çocuk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cenker Ilıcalı, İş İnsanı Çağlar Çokçetin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a onur ödülü verildi.Ödül alan isimler Maltepe Belediyesi'ne teşekkür ederek, engellilere saygının bir gün değil her gün olması gerektiğini dile getirdi.Gaziler, siyaset ve sanat dünyasından pek çok ismin yer aldığı 'Memleketim' şarkısının, işaret diliyle seslendirildiği klip de gösterildi. Şarkıya katılan tüm vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak eşlik etti. - İstanbul