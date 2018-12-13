Türkiye Sağlanan Huzur Ortamından Asla Ödün Vermeyecek"

13 Aralık 2018 Perşembe 13:13



13 Aralık 2018 Perşembe 13:13

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Teröre karşı sağladığımız başarı sürdürülüp huzur ve asayiş ortamının kalıcı olması gerekiyor. Devletimizde huzur ortamının kalıcı olması için bütün imkanlarıyla sahada olmaya devam edecektir. Önümüzdeki süreçte de bu eğilim devam edecek ve sağlanan bu huzur ortamından Türkiye asla ödün vermeyecektir." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi heyetiyle Tunceli'ye gelen Erdil, Vali Tuncay Sonel ile bir süre görüştü.Erdil, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İZDES'in amacının vatandaşa hizmet etmek olduğunu söyledi.Bu istikamette bir yıla yakın süredir projenin devam ettiğini belirten Erdil, Tunceli ile 27 ili ziyaret ettiklerini ifade etti. Erdil, şöyle konuştu:"İçişleri Bakanlığı olarak en temel hizmetlerimizden birisi Türkiye'deki güvenlik ortamına yönelik hizmetlerin devam etmesidir. Bu çalışmalarımızda önemli noktalara geldiğimizi söylemek istiyorum ve çok önemli bir eşikteyiz. Teröre karşı sağladığımız başarı sürdürülüp huzur ve asayiş ortamının kalıcı olması gerekiyor. Devletimizde huzur ortamının kalıcı olması için bütün imkanlarıyla sahada olmaya devam edecektir. Önümüzdeki süreçte de bu eğilim devam edecek ve sağlanan bu huzur ortamından Türkiye asla ödün vermeyecektir.""Mala karşı işlenen suçlar ve trafik kazalarındaki ölümler azaldı"Bakanlık olarak terörle mücadelenin yanı sıra bir çok alanda da çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Erdil, bu çalışmalar neticesinde bazı suç oranlarında azalma olduğuna dikkati çekti. Erdil, "Türkiye'de mala karşı işlenen suçlarda geçen yıla oranla yüzde 11 düzeyinde, trafik kazalarındaki ölüm oranlarında ise yüzde 16 civarında iyileşme oldu. Bütün bunların yanında ise uyuşturucu maddeye ilişkin 1380 operasyon yapılmıştır." dedi.Gerçekleştirilen bu operasyonlarda önemli bir ivme kazanıldığına işaret eden Erdil, şunları kaydetti:"Avrupa'da 6 ülkenin bir yılda ele geçirdiği uyuşturucu miktarını Türkiye tek başına bir yılda toplamıştır. Özellikle sentetik uyuşturucuda Türkiye çok önemli ve risk altındadır. Çünkü bu tür uyuşturucular çok kolay elde edilebiliyor. Buna yönelik yüksek kapasiteli çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz."Erdil, basın açıklamasının ardından kentteki Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.